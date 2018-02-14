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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler Futbol HaberleriTrabzonspor’da kritik hafta, gözler Başakşehir maçına çevrildi!
Futbol Trabzonspor’da kritik hafta, gözler Başakşehir maçına çevrildi!
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Futbol
dha
14.02.2018 - 11:03, Son Güncelleme:

Trabzonspor’da kritik hafta, gözler Başakşehir maçına çevrildi!

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SPOR Toto SüperLigde oynadığı son 5 maçını da beraberlikle tamamlayan, 21inci hafta itibarıylazirvenin 11 puan gerisine düşen Trabzonsporda gözler pazar günü oynananacak Medipol Başakşehir maçına çevrildi.

Kuruluşunun 50nci yılı olan 2017-18 sezonuna zirve yarışının içerisinde olma hedefiyle başlayan ancak ilk 8 haftada 9 puan toplanılması üzerine teknik direktör değişikliğine giden bordo-mavililer, göreve gelen Rıza Çalımbay ile yakaladığı çıkışı sürdüremedi. Ligin 12nci haftasında Osmanlıspor maçıyla birlikte 5 maçlık galibiyet serisi yakalayan ve zirve için umutlanan bordo-mavililer, son 5 haftada alınan üst üste beraberliklerle zirveden uzaklaştı. Hafta sonu sahasında zirvenin 1 puan gerisinde ikinci sırada yer alan Medipol Başakşehiri konuk edecek olan Trabzonspor, bu maçı kazanarak yeniden yarışa tutunmayı hedefliyor.

KIRILMA MAÇI OLABİLİR

Zirvenin 11 puan gerisinde yer alan bordo-mavililer, hafta sonu lig ikincisi Medipol Başakşehir karşısından galibiyetle ayrılması durumunda rakibiyle puan farkını 7ye indirecek ve yeniden yarışta umudunu artıracak. Olası bir mağlubiyette ise ikinci sıradaki Medipol Başakşehir ile puan farkı 13e yükselecek. Teknik direktör Rıza Çalımbay da bu maça büyük önem verirken, kritik karşılaşmadan 3 puanla ayrılarak yeni bir çıkış yakalamayı hedefliyor. Çalımbay’ın öğrencileriyle gerçekleştirdiği konuşmalarda da sık sık bu maçın önemine vurgu yaptığı kaydedildi.

ÇALIMBAY YANAL’DAN KÖTÜ BAŞLADI

Bu arada sezona teknik direktör Ersun yanal ile başlayan Trabzonspor, ilk 4 haftalık bölümde 7 puan toplarken, Yanal’ın yerine göreve gelen Rıza Çalımbay ile ikinci yarının ilk 4 haftasında aynı rakiplere karşı oynadığı maçlarda 4 puan toplayabildi. Bordo-mavililer, Yanal döneminde Atiker Konyaspor ve Gençlerbirliği karşılaşmalarından galibiyetle ayrılırken, Fenerbahçe ile berabere kalıp, Göztepe’ye ise mağlup oldu. Trabzonspor, Çalımbay döneminde aynı rakipler karşısında Atiker Konyaspor, Fenerbahçe, Göztepe ve Gençlerbirliği karşılaşmalarından beraberlikle ayrıldı. Bu 4 maçlık başlangıçlar karşılaştırıldığında Çalımbay’lı Trabzonspor, Yanal döneminin 3 puan gerisinde kaldı.

PUANLARIN ÇOĞU İÇ SAHADA

Ligde son 5 maçını kazanamayan Trabzonspor, 12 maçtır ise kaybetmiyor. Bordo-mavililer bu 12 haftalık süreçte 6şar galibiyet ve beraberlik alırken, toplamda 24 puanı hanesine yazdırabildi. Evinde oynadığı son 6 maçta da mağlubiyet yüzü görmeyen Trabzonspor, bu 6 karşılaşmada 4 galibiyet, 2 de beraberlik elde etti. Bu sezon evinde toplamda 10 maç oynayan bordo-mavililer, sahasında 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi alarak 20 puan topladı. Trabzonspor, deplasmanda oynadığı 11 karşılaşmada ise hanesine 2 galibiyet, 7 beraberlik 2 de yenilgi ile 13 puan yazdırabildi.

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