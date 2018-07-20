Trabzonspor'da kombinelere ilgi yok
Yeni sezonda taraftarının desteğini arkasında hissetmek isteyen Trabzonspor, kombine satışlarında hayal kırıklığı yaşadı. Ligin başlamasına kısa bir süre kala yalnızca 4 bin 700 civarında kombine satılması moralleri bozdu.
Yeni sezonda ‘Öze dönüş’ politikasını uygulayacak olan Fırtına’da, kombine satışları hayal kırıklığı yaratıyor. Sezon boyunca taraftarının desteğini arkasında hissetmek isteyen Bordo-Mavili yönetim, bu nedenle kombine ve bilet fiyatlarını oldukça düşük tutmuştu.
Ancak buna rağmen Trabzonsporlu futbolseverler, kombinelere beklenen ilgiyi göstermedi. Ligin başlamasına yaklaşık 22 gün kalırken Karadeniz temsilcisi, 4 bin 700 civarında kombine satışı gerçekleştirdi.
HEDEF 15 BİN
Galatasaray (28 bin), Beşiktaş (24 bin) ve Fenerbahçe (35 bin) açık ara yaparken Trabzonspor’un 5 bini aşamaması moralleri bozdu. Öte yandan kombine satışlarından büyük gelir bekleyen Fırtına, hedefledikleri rakamlara ulaşamadı. Bordo-Mavililer, şu an için 1 milyon 708 bin 302 TL’lik gelir sağladı. Karadeniz ekibi, lig başlangıcına kadar en az 15 bin kombine satmayı hedefliyor. (Fanatik)
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