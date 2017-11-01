Trabzonspor'da Kayserispor mesaisi sürüyor

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki antrenmana sakatlığı süren Juraj Kucka katılmazken, Burak Yılmaz ile Ogenyi Onazi takımdan ayrı koşu yaptı.



Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanın son bölümünde bordo-mavili oyuncular, yarı sahada çift kale maç oynadı.

ANTALYA'DA KAMP PLANLANIYOR

Trabzonsporlu futbolcular, milli maçlar nedeniyle lige verilecek arada Antalya'da kamp yapacak.

Bordo-mavili takımın Kayserispor maçının ardından iki gün izin yapacağı, daha sonra da Antalya'da 6 günlük kamp gerçekleştirmeyi planlandığı bildirildi.

Trabzonsporlu futbolcular, kampın son gününde yapacağı hazırlık maçı sonrası Trabzon'a dönecek. Karadeniz ekibi, bir günlük iznin ardından Osmanlıspor maçının hazırlıklarına başlayacak.

BURAK YILMAZ, ARA SONRASI DÖNÜYOR

Trabzonspor'da ligin 8. haftasındaki Akhisar Belediyespor maçı sonrası arka adalesindeki sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı kalan Burak Yılmaz'ın milli maçlar arasının ardından hazır hale geleceği öğrenildi.

Takımdan ayrı olarak yan sahada çalışma yapan Burak Yılmaz, durumunun iyiye gittiğini, milli maçlar sonrası hazır olacağını kaydetti.

HUBOCAN ERKEN BAŞLADI

Trabzonspor'da, Rıza Çalımbay'ın göreve gelişiyle başlayan ekstra antrenman programı bu kez Tomas Hubocan'a uygulandı.

Sabah antrenmanında takımdan bir saat önce sahaya çıkan Hubocan, yaptığı koşunun ardından takımla çalışmaya katıldı.

ÇALIMBAY, RODALLEGA İLE GÖRÜŞTÜ

Antrenman sonunda teknik direktör Rıza Çalımbay, Hugo Rodallega ile görüştü.

Çalımbay, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Çorum Belediyespor maçında rakibine yaptığı hareket sonrası kırmızı kart gören ve 3 maç ceza alan Kolombiyalı oyuncuyla tercüman eşliğinde görüşme yaptı.