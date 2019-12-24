MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriTrabzonspor'da Kayserispor maçı biletleri satışa sunuldu
GeriFutbol Trabzonspor'da Kayserispor maçı biletleri satışa sunuldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
DHA
24.12.2019 - 11:31, Son Güncelleme:

Trabzonspor'da Kayserispor maçı biletleri satışa sunuldu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Trabzonspor'da Kayserispor maçı biletleri satışa sunuldu

Trabzonspor'un Süper Ligin 17. haftasında sahasında oynayacağı İstikbal Mobilya Kayserispor maçı biletleri satışa sunuldu.

28 Aralık 2019 Cumartesi günü 17.30'da Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle:

Batı Alt VIP Tribün 375 TL,

Batı Alt VIP Tribün 325 TL,

Batı Alt VIP Tribün 225 TL,

Batı Alt VIP Tribün 150 TL,

Kategori 1 Batı Alt Tribün / Batı Üst Tribün 70 TL,

Kategori 2 Doğu Alt Tribün / Doğu Üst Tribün 60 TL,

Kategori 3 Doğu Alt Tribün / Doğu Üst Tribün 50 TL,

Kategori 4 Doğu Alt Tribün / Doğu Üst Tribün 40 TL,

Güney Kale Arkası Kuzey Kale Arkası 30 TL

Trabzonspor, deplasmanda Başakşehir ile birlikte zirvede
Trabzonspor, deplasmanda Başakşehir ile birlikte zirvede
"Bugün sahadan mutlu ayrılan biziz"Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, her iki takım açısından da son derece kritik olan bir maç oynadıklarını dile getirdi.
daha fazla video için

Trabzonsporda Kayserispor maçı biletleri satışa sunuldu

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

Trabzonsporda Kayserispor maçı biletleri satışa sunuldu






False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle