Trabzonspor'da karar verildi! Yusuf Yazıcı...
Süper Lig'de 9 penaltının 4'ünden yararlanamayan Trabzonspor'da Jose Sosa’nın ardından takımın yeni penaltıcısı Yusuf Yazıcı oldu.
Ligde bu sezon 9 penaltı atışı kullanan ve 4’ünden yararlanamayan Bordo-Mavililer’de genç yıldız Yusuf Yazıcı, dünkü antrenmanın ardından penaltı vuruşları için özel olarak çalıştı.
Bu sezon hiç beyaz noktanın başına gelmeyen 22 yaşındaki futbolcunun, kaptan Jose Sosa’nın ardından takımın yeni penaltıcısı olduğu öğrenildi.
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