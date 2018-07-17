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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
17.07.2018 - 11:48, Son Güncelleme:

Trabzonspor'da Karaman'ın stoper çilesi!

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Trabzonspor'da Karaman'ın stoper çilesi!

Trabzonspor'da stoper takviyelerinin gecikmesi nedeniyle sıkıntı yaşayan teknik direktör Ünal Karaman, antrenmanlarda stoper eksikliğini kapatmak için teknik heyetteki yardımcıları ve bazen de kalecilerden yararlanıyor.

Stoper mevkiinde Mustafa Akbaş ile genç oyuncu Hüseyin Türkmen'in dışında alternatif oyuncusu bulunmayan ve bu bölgeye 2-3 takviye yapmayı hedefleyen Trabzonspor'da henüz bu transferlerin gerçekleştirilmemesi teknik direktör Ünal Karaman'ın da elini kolunu bağlıyor.

1 Temmuzdan bu yana Slovenya'daki kamp çalışmalarını 2 stoper ile sürdüren bordo-mavililerde takımdaki stoper eksiği nedeniyle teknik direktör Ünal Karaman, antrenmanlardaki çift kale maçlarda zaman zaman teknik ekibindeki isimlerden, bazı antrenmanlarda da kaleci Furkan Taştan yararlanıyor.

YENİ ALTERNATİF ARIYOR

Bu bölgede alternatif yaratmak isteyen teknik direktör Ünal Karaman'ın, özellikle son antrenmanlarda orta saha oyuncuları Kucka, Olcay, Murat Cem ve Cafer gibi isimleri de savunma oyuncularıyla birlikte özel olarak çalıştırması dikkat çekti. Ayrıca hazırlık maçlarında da stoperde alternatif olmaması nedeniyle Mustafa ile Hüseyin'e fazla yüklenmek istemeyen Karaman'ın yeni arayışlara girdiği kaydedildi.

GENÇLER GÖZE GİRİYOR

Maddi anlamda sıkıntılı bir süreçten geçen ve bu nedenle de transfer çalışmalarında ağır hareket eden Trabzonspor'da altyapıdan kamp kadrosuna dahil edilen genç oyuncuların her geçen gün artan performansları teknik heyeti de memnun ediyor. Bordo-mavililerde özellikle Cafer Tosun, Murat Cem Akpınar'ın yanı sıra savunma hattında Mustafa'nın ardından alternatifsiz isim olan Hüseyin Türkmen'in performansı da teknik heyetin dikkatini çekiyor.

ALİHAN İLE ABDÜLKADİR DE KENDİNİ GÖSTERİYOR

Bu arada NK Triglav Kraj ile oynanan hazırlık maçının özellikle ikinci yarısında ortaya koydukları performansla dikkat çeken Ali Han Tunçer ile Abdülkadir Parmak da kendilerini göstermeye başladı. Takımda kalıcı olmak isteyen genç oyuncular, antrenmanlarda ve hazırlık maçlarında teknik heyetin dikkatini çekmeyi hedeflerken, teknik direktör Ünal Karaman'ın da bu isimlerden memnun kaldığı ancak oyuncuların performanslarını daha da artırmalarını istediği öğrenildi.

SOSA, KAMİL AHMET VE CASTİLLO'YA YAKIN TAKİP

Trabzonsporda iki haftalık tedavi sürecinin ardından takımla çalışmalara başlayan Sosa'nın yanı sıra tedavisi devam eden Kamil Ahmet ve Fabian Castillo ile teknik heyet yakından ilgileniyor. Oyuncuların sağlık durumları hakkında sürekli bilgiler alan teknik direktör Ünal Karaman, en ufak bir ağrı hissetmeleri durumunda dahi oyuncularından kendilerini riske etmemelerini istiyor. Bu noktada Castillo'nun da Karaman'a Kendimi iyi hissediyorum. Artık takımla çalışmalara katılmak istiyorum şeklinde talepte bulunduğu ancak Karaman'ın oyuncunun tam anlamıyla iyileşmesini ve takıma daha güçlü dönmesini istediği belirtildi.

IBANEZ 11'İ ZORLUYOR

2017-18 sezonunu Kardemir Karabükspor'da kiralık olarak tamamladıktan sonra Trabzonspor'a geri dönen sol bek oyuncusu Luis Ibanez, Slovenya kampında ortaya koyduğu performans ile dikkat çeken isimlerin başında yer alıyor. Dayanıklılık testlerinde de takımın en iyisi olan ve hazır bir görüntü veren Ibanezin yeni sezonda düzenli olarak ilk 11de forma giymeyi hedeflediği kaydedildi. Kampta çalışkanlığı ve hırsı ile ön plana çıkan Ibanez'ın bu performansından Ünal Karaman'ın da memnun kaldığı ifade edildi.

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