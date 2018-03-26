Trabzonspor'da kaptan Onur, kulüp tarihine geçiyor

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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DHA
26.03.2018 - 12:07, Son Güncelleme:

Trabzonspor'da kaptan Onur, kulüp tarihine geçiyor

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Trabzonspor'da kaptan Onur, kulüp tarihine geçiyor

Trabzonspor'da son 9 yılda aralıksız en uzun süre kadroda bulunan ve en çok forma giyen isim olan kaptan Onur Recep Kıvrak, kulüp tarihine geçiyor.

2007-08 sezonundan itibaren Trabzonspor formasını giyinen ve bu sezon 23 maçta görev yapan kaptan Onur Recep Kıvrak, 2002-03 ile 2008-09 sezonları arasında toplam 7 yıl aralıksız bordo-mavili takımın formasını giyen ve 259 maçta görev alan Hüseyin Çimşirin ardından son 9 sezonda 234 maçta süre alarak adını Trabzonsporun tarihine yazdırdı. Söz konusu 9 yıllık süreçte Onurdan sonra 8 sezonda 227 maçta forma giyen Ibrahima Yattara, 6 sezonda 224 maçta görev alan Serkan Balcı ve yine 6 sezonda 205 maçta forma giyen Gustavo Colman bu alanda en istikrarlı isimler olmuştu.

REKOR ŞENOL GÜNEŞİN

Bordo-mavili kulübün tarihinde en uzun süre kadroda bulunan ve maçlarda en çok görev yapan isim olarak ise şuanda Beşiktaşta teknik direktörlük görevini yürüten Şenol Güneş kayıtlarda yer alıyor. Trabzonsporda aralıksız 16 sezon kadroda yer alan Şenol Güneş, bu süreçte toplamda 534 karşılaşmada görev yaparak bu alanda adını ilk sıraya yazdırmıştı.

MİLLİ ARADA 5 GÜN İZİN

Süper Ligin 26ncı haftasında oynanan Evkur Yeni Malatyaspor maçının ardından lige verilen 11 günlük milli arada 4 gün izine çıkan Trabzonsporda, 23 Mart Cuma günü başlayan ve dün U21 takımıyla yapılan çift kale maçın ardından hazırlıklıklara yeniden ara verildi. İki günlük çalışmanın ardından bugünü izini geçirecek olan bordo-mavililer, yarın Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde toplanarak hazırlıklarına devam edecek.



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