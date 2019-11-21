Trabzonspor'da Kamil Grosicki sürprizi
Orta sahanın sağına oyuncu bakan Trabzonspor ile ilgili İngiltere’den flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı... Ada basınına göre Trabzonspor, Kamil Gorsicki’nin peşinde.
Trabzonspor transferde yoğun bir mesai harcıyor... Orta sahanın ortası için eski Galatasaraylı Badou Ndiaye ile flörte olan bordo-mavililer için yeni bir iddia daha ortaya atıldı.
HULL'DA OYNUYOR
İngiltere Championship takımlarından Hull City forması giyen 31 yaşındaki Polonyalı yıldız Kamil Grosicki'nin Trabzonspor'un radarına girdiği iddia edildi.
TEKLİFE SICAK BAKIYOR
Orta sahanın iki kanadında oynayabilen Grosicki bir dönem Sivasspor'da forma giymişti. Hull City ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan tecrübeli oyuncu Türkiye'ye dönmeye sıcak bakıyor.
16 MAÇTA 5 GOL 2 ASİST
Hull City forması giyen Kamil Grosicki, bu sezon 16 maçta görev aldı. 5 gol atan yıldız oyuncu 2 de asist yaptı.
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