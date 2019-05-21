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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
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21.05.2019 - 10:51, Son Güncelleme:

Trabzonspor'da Kamil Ahmet kararı çıktı!

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Trabzonspor'da Kamil Ahmet kararı çıktı!

Bu sezon sakatlıklarla boğuşan ve fazla forma şansı bulamayan Kamil Ahmet Çörekçi'nin sezon sonunda sözleşmesi sona eriyor. Ancak Bordo-Mavili yönetim, yedek kaldığında sorun etmeyen, sahaya çıktığında ise elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışan 27 yaşındaki sağ bek ile yola devam etmeyi planlıyor.

Bu doğrultuda tecrübeli oyuncu ile haftalar öncesinden ön görüşme yapan Ahmet Ağaoğlu'nun kurmayları, 3 yıllık yeni sözleşme konusunda Kamil Ahmet'le anlaşmaya vardı.

Ligin son haftasında Rize ile oynanacak maçın ardından başarılı oyuncu ile resmi olarak sözleşme yenileneceği öğrenildi. Başarılı oyuncu, sakatlığı süresince Pereira'nın yokluğunu aratmamıştı.

Kamil Ahmet, bu sezon Trabzonspor'da 11'i Süper Lig ve 6'sı da Türkiye Kupası olmak üzere 17 maçta forma giymişti.

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Trabzonsporda Kamil Ahmet kararı çıktı

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