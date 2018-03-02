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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
dha
02.03.2018 - 11:59, Son Güncelleme:

Trabzonspor'da kadro yine değişiyor!

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Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Süper Ligin 24üncü haftasında Pazartesi oynayacakları Beşiktaş maçında kadroda değişiklikler yapmaya hazırlanıyor.

Bordo-mavililerde ligin 9uncu haftasındaki Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasıyla göreve başlayan, çıktığı 15 maçta da sakat, cezalı ve oyuncuların form durumları nedeniyle sahaya farklı 11ler süren teknik direktör Rıza Çalımbay, Beşiktaş karşısında da kadroda değişiklikler yapacak. Deneyimli teknik adam, Süper Ligin 23üncü haftasında oynanan Aytemiz Alanyaspor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Burak Yılmazın yokluğunda hücum hattında mecburi değişikliğe gidecek.

HÜCUM VE SAVUNMADA DEĞİŞİKLİKLER BEKLENİYOR

Burak Yılmazın Beşiktaş karşısında oynayamayacak olması nedeniyle forvet hattında Dame NDoye ile Hugo Rodallega arasında tercih yapacak olan Çalımbayın, ayrıca yine hücum hattında son oynanan Aytemiz Alanyapor karşılaşmasında 11de görev yapan Olcayın yerine, Yusuf Yazıcıya şans verebileceği kaydedildi. Antrenmanlarda Beşiktaşın kanat organizasyonlarındaki etkinliğine dikkat eden deneyimli teknik adamın, sol bekte de Novakın yerine Kamil Ahmete, ayrıca stoperde Uğurun yerine Aytemiz Alanyaspor maçı öncesi yaşadığı sakatlık nedeniyle riske edilmeyen ve tedavisinin ardından takımla birlikte çalışmalara başlayan Hubocana görev vermesi bekleniyor.

ABDÜLKADİR İLE YUSUFUN DERBİ HEYECANI

Süper Ligin 24üncü haftasında 4 Mart Pazartesi günü Beşiktaş ile karşılaşacak olan Trabzonsporda genç oyunculardan Yusuf Yazıcı forma şansı bulması durumunda 9, Abdülkadir Ömür ise 4üncü kez derbi heyecanı yaşayacak. Bordo-mavililerin alt yapısından yetişen 18 yaşındaki Abdülkari Ömür bugüne kadar Trabzonsporun ezeli rakipleri olan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaraya karşı toplamda 3 maçta forma giydi, 2 asistlik performans sergiledi. 20 yaşındaki Yusuf Yazıcı ise A takım forması ile bordo-mavililerin ezeli rakiplerine karşı 8 maçta görev aldı, 2 gol ve 3 asistlik performans ortaya koydu. Yusuf bu sezon 22 maçta 3er gol ve asist, Abdülkadir ise forma giydiği 20 karşılaşmada 2 gol ve 4 asistle takımına katkı sağladı.

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