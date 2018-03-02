Trabzonspor'da kadro yine değişiyor!
Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Süper Ligin 24üncü haftasında Pazartesi oynayacakları Beşiktaş maçında kadroda değişiklikler yapmaya hazırlanıyor.
Bordo-mavililerde ligin 9uncu haftasındaki Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasıyla göreve başlayan, çıktığı 15 maçta da sakat, cezalı ve oyuncuların form durumları nedeniyle sahaya farklı 11ler süren teknik direktör Rıza Çalımbay, Beşiktaş karşısında da kadroda değişiklikler yapacak. Deneyimli teknik adam, Süper Ligin 23üncü haftasında oynanan Aytemiz Alanyaspor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Burak Yılmazın yokluğunda hücum hattında mecburi değişikliğe gidecek.
HÜCUM VE SAVUNMADA DEĞİŞİKLİKLER BEKLENİYOR
Burak Yılmazın Beşiktaş karşısında oynayamayacak olması nedeniyle forvet hattında Dame NDoye ile Hugo Rodallega arasında tercih yapacak olan Çalımbayın, ayrıca yine hücum hattında son oynanan Aytemiz Alanyapor karşılaşmasında 11de görev yapan Olcayın yerine, Yusuf Yazıcıya şans verebileceği kaydedildi. Antrenmanlarda Beşiktaşın kanat organizasyonlarındaki etkinliğine dikkat eden deneyimli teknik adamın, sol bekte de Novakın yerine Kamil Ahmete, ayrıca stoperde Uğurun yerine Aytemiz Alanyaspor maçı öncesi yaşadığı sakatlık nedeniyle riske edilmeyen ve tedavisinin ardından takımla birlikte çalışmalara başlayan Hubocana görev vermesi bekleniyor.
ABDÜLKADİR İLE YUSUFUN DERBİ HEYECANI
Süper Ligin 24üncü haftasında 4 Mart Pazartesi günü Beşiktaş ile karşılaşacak olan Trabzonsporda genç oyunculardan Yusuf Yazıcı forma şansı bulması durumunda 9, Abdülkadir Ömür ise 4üncü kez derbi heyecanı yaşayacak. Bordo-mavililerin alt yapısından yetişen 18 yaşındaki Abdülkari Ömür bugüne kadar Trabzonsporun ezeli rakipleri olan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaraya karşı toplamda 3 maçta forma giydi, 2 asistlik performans sergiledi. 20 yaşındaki Yusuf Yazıcı ise A takım forması ile bordo-mavililerin ezeli rakiplerine karşı 8 maçta görev aldı, 2 gol ve 3 asistlik performans ortaya koydu. Yusuf bu sezon 22 maçta 3er gol ve asist, Abdülkadir ise forma giydiği 20 karşılaşmada 2 gol ve 4 asistle takımına katkı sağladı.
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