Trabzonspor'da kadro değişiyor! İşte detaylar...

Süper Ligde bu sezon oynadığı 6 maçtan yalnızca 2 galibiyet çıkarabilen ve son iki maçta yaşanan puan kayıplarının ardından zirve yarışından da uzaklaşan bordo mavililer, hafta sonu Beşiktaş ile kritik bir maça çıkacak. Zirvedeki Galatasarayın 8 puan gerisinde yer alan Trabzonspor, Beşiktaş deplasmanında kazanamazsa 2. sırada yer alan rakibi ile de puan farkı 8'e yükselecek.



YANAL İÇİN DE ÖNEMLİ MAÇ

Süper Ligde son oynadığı Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında 3-0 öndeyken maçı 4-3 kaybeden bordo mavililerde, teknik direktör Ersun Yanalın da geleceği tartışılmaya başlanmıştı. Bir daha böyle sonuçların yaşanmayacağı yönünde söz veren deneyimli teknik adam, Beşiktaş karşılaşmasını kazanarak yeni bir sayfa açmayı planlıyor. Yanalın futbolcularla da sık sık toplantılar yaptığı, Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasından alınan sonucu unutturmak için Beşiktaş maçını kazanmaları gerektiğini öğrencilerine aktardığı belirtildi.

KADRODA DEĞİŞİKLİKLER BEKLENİYOR

Ligin son iki haftasında Medipol Başakşehir ile berabere kalan ve Aytemiz Alanyaspora mağlup olan Trabzonsporda teknik direktör Ersun Yanalın Beşiktaş karşısında ilk 11de değişiklikler yapmaya hazırlandığı öğrenildi. Deneyimli teknik adamın özellikle kalede ve savunma hattında değişime gideceği belirtildi. Yanalın ayrıca son 3 maçta forma giyemeyen Bongondanın yanı sıra bu sezon henüz forma şansı bulamayan Castilloya da bu maçta süre vermesi bekleniyor.

SON 12 LİG MAÇINDA 2 GALİBİYET

Bu arada Trabzonspor, Süper Ligde oynadığı son 12 lig maçın sadece ikisini kazanabildi. 2016-17 sezonunun son 6 haftasında galibiyet yüzü göremeyen bordo mavililer, kötü noktaladığı söz konusunu sezonun ardından 2017-18 sezonuna da beklenen başlangıcı yapmadı. Trabzonspor bu sezon ilk 6 haftalık bölümde 2 galibiyet elde ederken, toplamda son 12 lig maçında 2 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 yenilgi elde etti.