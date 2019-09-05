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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
05.09.2019 - 08:26, Son Güncelleme:

Trabzonspor'da Jose Sosa'dan beklenen karar! İmza..

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Geçtiğimiz aylarda Sosa ile yeni sözleşme imzalamak için masaya oturan Trabzonspor, yıldız oyuncuya ‘Maaşını 2 milyon Euro’ya düşür, 2 yıl daha sözleşmeni uzatalım’ teklifini iletmişti. Tecrübeli oyuncu ise 2.5 milyon Euro’ya kadar düşmüştü. Yönetim, milli arada Sosa’nın geleceğindeki belirsizliği çözmek için yoğun mesai harcıyor. Yıldız oyuncuyla yapılan görüşmelerin olumlu devam ettiği öğrenildi.

Ağaoğlu ve ekibinin, Arjantinli süperstarla yapılan görüşmelerde büyük mesafe katettiği öğrenildi Geçen sezon gösterdiği iyi performansının karşılığını kaptanlık pazubandını takarak alan Jose Sosa, o günden bu yana hem saha içinde hem de saha dışında Fırtına’nın en etkili isimlerinin başında geliyor. Ancak Arjantinli süperstarın sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.

Trabzonsporun 16 yeni transferinin 9u hiç süre alamadı
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Sosa teklife sıcak

Fanatik'te yer habere göre; Geçtiğimiz aylarda senede 3.2 milyon Euro kazanan tecrübeli oyuncu ile masaya oturan Bordo- Mavili yönetim, yıldız oyuncuya ‘Maaşını 2 milyon Euro’ya düşür, 2 yıl daha sözleşmeni uzatalım’ teklifini iletmişti. Tecrübeli oyuncu ise 2.5 milyon Euro’ya kadar düşmüştü. Yönetim, milli arada Sosa’nın geleceğindeki belirsizliği çözmek için yoğun mesai harcıyor. Yıldız oyuncuyla yapılan görüşmelerin olumlu devam ettiği öğrenildi.

Trabzonsporda Jose Sosadan beklenen karar İmza..

Novak da sırada

Karadeniz ekibinde sözleşmesi bitecek bir diğer oyuncu da Filip Novak. Ahmet Ağaoğlu ve kurmayları, sol bek olmasına rağmen hücuma verdiği katkı ile dikkat çeken Çek oyuncunun menaceriyle de pazarlıklarını bu hafta içerisinde sıklaştıracak. Bordo-Mavili yönetim, 12 günlük milli arada iki oyuncuyla da yeni sözleşme imzalamak için anlaşmayı hedefliyor.

Trabzonsporda Jose Sosadan beklenen karar İmza..

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