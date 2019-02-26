Trabzonspor'da Joao Pereira'nın dönüş tarihi belli oldu
Trabzonspor'da sakatlığı bulunan Portekizli oyuncu Joao Pereira geri dönüşe hazırlanıyor.
Sakatlığı nedeniyle yaklaşık 1 aydır sahalardan uzak kalan Joao Pereira, hızla iyileşiyor. Portekizli sağ bekin, 17 Mart’ta oynanacak Erzurumspor mücadelesinde takımda dönmeye hazırlandığı öğrenildi.
26. haftada Dadaşlar ile deplasmanda karşılaşacak Bordo-Mavililer, öncesinde ligde Kasımpaşa (d) ve Akhisar ile kozlarını paylaşacak.
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