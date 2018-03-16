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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol Trabzonspor'da istikrar sorunu yaşanıyor!
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Futbol
dha
16.03.2018 - 10:44, Son Güncelleme:

Trabzonspor'da istikrar sorunu yaşanıyor!

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Trabzonspor'da istikrar sorunu yaşanıyor!

Trabzonspor’da Spor Toto Süper Lig’de geride kalan 25 haftalık bölümde 25 maçta da forma giyen oyuncu bulunmuyor.

Şampiyonluk hedefiyle başladığı 2017-18 sezonunda 25’inci hafta itibariyle 39 puanla zirvenin 14 puan gerisinde 6’ncı sırada yer alan Trabzonspor’da, ligde oynanan 25 maçın tamamında forma giyen oyuncu olmadı. Bordo-mavililerde Yusuf Yazıcı ligde 24 maçta forma giyerek bu alanda en istikrarlısı olurken, onu 23’er maçta forma giyen Okay ile Pereira, 22 maçta görev yapan Onur, 21 maçta Abdülkadir ve 20 maçta forma giyen Olcay takip etti. Trabzonspor’da genç oyuncular Arda, Hüseyin, Abdurrahim ve Sami Can ligde forma şansı bulamazken, toplamda 21 oyuncu ise 20 maçın altında görev aldı.

KADRO YİNE DEĞİŞİYOR

Bu arada bu sezon ligde oynanan 25 maçta da kadrosunda değişim yaşayan bordo-mavililerde pazar günü oynanacak Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasında da kadroda değişiklikler bekleniyor. Trabzonspor’da sakatlığının ardından tedavisi tamamlanan ve takımla çalışmalara başlayan Abdülkadir Ömür’ün yanı sıra kart cezası nedeniyle Teleset Mobilya Akhisarspor karşılaşmasında forma giyemeyen Tomas Hubocan takıma geri dönüyor. Bu iki oyuncunun da Evkur Yeni Malatya karşısında ilk 11’de forma giyebileceği öğrenildi.

İÇ SAHADA GALİBİYET ÖZLEMİ

Süper Lig’in 26’ncı haftasında 18 Mart Pazar günü Medical Park Stadı’nda Evkur Yeni Malatyaspor’u konuk edecek olan Trabzonspor, bu maçı kazanarak iç sahadaki 92 günlük 3 puan özlemine son vermeyi hedefliyor. En son 16 Aralık 2017’de ligin 16’ncı haftasında sahasında Bursaspor’u mağlup eden bordo-mavililer, iç sahada oynanan sonraki 4 maçında Fenerbahçe ve Göztepe ile berabere kalıp, Medipol Başakşehir ile Beşiktaş’a mağlup olmuştu.

En Çok Oynanan Bahis
  • 135Trabzonspor - Yeni Malatyaspor
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    11617kez oynandı
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