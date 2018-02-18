Trabzonspor'da istifa toplantısı! İşte karar...
Başakşehir yenilgisi ve taraftarın istifa çağrısı üzerine Trabzonsporlu yöneticilerin yaptığı acil durum değerlendirmesinden "yola devam" kararı çıktı.
Süper Lig'de 5 maçtır galip gelemeyen Trabzonspor'un 6. maçta Başakşehir'e evinde 1-0 yenilmesi bardağı taşıran son damla olmuştu. Trabzonsporlu taraftarlar, Başakşehir karşısında alınan bu yenilginin ardından yönetime büyük tepki gösterdi ve istifaya çağırdı.
"SONUNA KADAR DEVAM"
Başakşehir yenilgisi ve taraftarın büyük tepkisi üzerine Trabzonsporlu yöneticiler Başkan Muharrem Usta'yı arayarak tepkiler karşısında nasıl tavır alacaklarını ve yola devam edip etmeyeceklerini sordular. Usta'nın yöneticilerine başkaları gibi olmayacaklarını belirterek, "Sonuna kadar devam edeceğiz. Görev süremizi tamamlayacağız ve üzerimize düşeni yapacağız." dediği öğrenildi.
Trabzonspor, bu sezon Süper Lig'de çıktığı 22 karşılaşmada 8 galibiyet, 9 beraberlik ve 5 de yenilgi aldı. 33 puanı bulunan Bordo-Mavili ekip, maç fazlasıyla 7. sırada yer alıyor. (Fanatik)
Yorumları Göster
Yorumları Gizle