Trabzonspor'da iki yolcu... Sözleşmeleri uzatılmıyor!
Bordo mavili takımda iç transferde flaş bir gelişme yaşandı...
Trabzonspor'da yönetim iç transferde anlaşma sağlayamadığı Uğur Demirok ve Dame N'Doye ile sözleşme uzatmama kararı aldı.
Stoper Demirok ile aradaki ekonomik anlaşmazlıkların çözülememesi nedeniyle görüşmeler tıkanma noktasına gelirken, oyuncuya Başakşehir'in talip olduğu öğrenildi.
2015-16'da Trabzonspor'a transfer olan 32 yaşındaki Senegalli forvet N'Doye, bu sezon 15 maçta 5 kez fileleri havalandırdı. Yetersiz görülen N'Doye ile Bursaspor ilgileniyor. (Fotomaç)
Yorumları Göster
Yorumları Gizle