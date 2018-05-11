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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
dha
11.05.2018 - 11:03, Son Güncelleme:

Trabzonspor’da hüsran sezonu!

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Trabzonspor’da hüsran sezonu!

Trabzonspor, şampiyonluk hedeflediği 2017-18 sezonunda yarışın uzağında kalmasının ardından bitime iki hafta kala Avrupa Kupaları’na katılma umudundan da oldu.

Kuruluşunun 50’nci yılında şampiyonluk hedefiyle maliyetli bir kadro oluşturarak 2017-18 sezonuna başlayan Trabzonspor, önce ilk 4 ve Ziraat Türkiye Kupası’na havlu attı, son olarak da Teleset Mobilya Akhisarspor’un kupayı kazanmasıyla Avrupa kupalarına katılma hedefinden oldu. Büyük umutlarla başlayan sezon, bitime iki hafta kala hüsranla sonuçlanırken, Trabzonspor’un son iki haftada elinde sadece prestij olarak ilk 5 şansı kaldı.

AVRUPA VE KUPAYA HASRET

Hedeflerine ulaşamayan Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası ve Avrupa kupalarına da hasret kaldı. En son 2015-16 sezonunda Avrupa’da mücadele eden bordo-mavililer, sonraki 2016-17, 2017-18 ve 2018-19 sezonları için Avrupa biletini alamadı. Son olarak 2009-10 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası’nı kazanan Trabzonspor, üst üste 8’nci sezonu ise kupa sevinci yaşamadan tamamladı. Bu sürede bordo-mavililer kupada sadece bir kez final oynayabildi.

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KUPANIN GOL KRALI RODALLEGA

Ziraat Türkiye Kupası’nın Teleset Mobilya Akhisarspor’un zaferiyle sonuçlanmasının ardından gol krallığını kupaya son 16 Turu’nda veda eden Trabzonspor’un forvet oyuncusu Hugo Rodallega elde etti. Kupada toplamda 5 maçta 423 dakika forma giyen Kolombiyalı oyuncu, 8 gole imza attı. Rodallega ayrıca kupada 1 asistlikte performans sergiledi.

İSTANBUL’DA TOPLANTI

Bu arada Trabzonspor yönetim Kurulu, 12 Mayıs Cumartesi günü İstanbul’da eski başkan, yönetici ve futbolcularla bir araya gelecek. Basına kapalı olarak gerçekleştirilecek toplantıda karşılıklı istişare ve görüş alışverişi yapılacağı belirtildi.

TAKIM YARIN GİDİYOR

Öte yandan Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’in 33’üncü haftasında pazar günü deplasmanda Bursaspor ile oynayacağı maç için yarın Bursa’ya gidecek. Bordo-mavililer yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenmanın ardından hazırlıklarını tamamlayacak ve saat 13.45’te tarifeli uçak ile Bursa’ya hareket edecek.

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