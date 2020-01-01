Trabzonspor, Hüseyin Çimşir'e emanet!
Teknik direktör Ünal Karaman'la yollarını ayıran Trabzonspor'un ikinci yarı öncesi çalışmalarına Hüseyin Çimşir yönetiminde başlama kararı aldığı iddia edildi.
Teknik direktör Ünal Karaman ile yollarını ayıran Trabzonspor'da koltuk, yardımcı antrenör Hüseyin Çimşir'e emanet edildi.
TRT Spor'da yer alan habere göre; bordo mavili ekip, ikinci yarı öncesinde çalışmalarına geçici olarak Hüseyin Çimşir ile başlama kararı aldı.
Ünal Karaman’ın yardımcılığını yapan bordo-mavili takımın eski kaptanı Çimşir, Antalya kampına kadar yeni teknik direktör belirlenmemesi halinde takımın başında yer alacak.
Bordo mavili takım, ikinci yarı hazırlıklarına 4 Ocak'ta başlayacak.
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