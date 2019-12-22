MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriTrabzonspor'da Hosseini şoku!
GeriFutbol Trabzonspor'da Hosseini şoku!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
22.12.2019 - 14:10, Son Güncelleme:

Trabzonspor'da Hosseini şoku!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Trabzonspor'da Hosseini şoku!

Trabzonspor, Hosseini'nin bel ağrısı şikayeti nedeniyle İttifak Holding Konyaspor maçı kadrosuna alınmadığını açıkladı.

Trabzonspor, Süper Lig'in 16. haftasında yarın deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Bordo-mavililer, teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basın kapalı olarak maçın son taktik antrenmanını gerçekleştirdi.
Ligde geçen hafta sahasında Yukatel Denizlispor'a 2-1'lik sonuçla mağlup olarak zirve yarışında yara alan bordo-mavililer, Konya deplasmanında kazanarak geçen haftaki yenilgisini telafi etmek istiyor.

Karadeniz ekibinde, Abdülkadir Ömür, Ahmet Canbaz ve Majid Hosseini'nin sakatlıkları nedeniyle maç kadrosuna alınmadı.

Bordo-mavili takımda, Campi, Hosseini, Yusuf Sarı ve Nwakaeme 3 sarı kart ile ceza sınırında yer alıyor.

Trabzonspor'un yarın ki karşılaşmaya Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, Sosa, Mikel, Yusuf Sarı, Sturridge, Nwakaeme ve Sörloth 11'i ile çıkması bekleniyor.

Yusuf Yazıcıdan Trabzonspora 6.5 milyon TLlik doping
Yusuf Yazıcı'dan Trabzonspor'a 6.5 milyon TL'lik doping!

Spor Arena İddaa İçerik Uzmanı Cengiz İzmitli, haftanın maçlarını değerlendirdi...

MevzuBahis | 21-22 Aralık 2019 İddaa tahminleriSpor Arena editörlerinden iddaa uzmanı Cengiz İzmitli, MevzuBahis'te hafta sonunun öne çıkan maçları masaya yatırdı.
daha fazla video için

Trabzonsporda Hosseini şoku

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle