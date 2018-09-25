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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
25.09.2018 - 13:35, Son Güncelleme:

Trabzonspor'da Hosseini sevinci

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Trabzonspor'da Hosseini sevinci

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 7'nci haftasında sahasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün saat 11.00'de yaptığı antrenmanla devam etti. Tedavisi tamamlanan savunma oyuncusu Hosseini de takımla birlikte çalışmalara başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde kuvvet ve dayanıklılık, son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar gerçekleştirildi. Antrenmana, hasta olan Esteban ile hafif sakatlığı bulunan ve tedavisi gerçekleştirilen Esteban katılmadı, Kamil Ahmet ise takımdan ayrı çalıştı.

HOSSEINI DONDU
Bordo-mavili ekipte bir süredir sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı çalışan İranlı savunma oyuncusu Mejed Hosseini, bugün takımla birlikte çalışmalara başladı. Ayrıca dün hastalığı nedeniyle antrenmanda yer almayan kaleci Onur Recep Kıvrak da bugünkü antrenmana katıldı.

KARAMAN'DAN HÜCUM VE SAVUNMA UYARISI
Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman, antrenan sırasında çalışmaları sıkça durdurarak öğrencilerine yapmaları gerektiklerini anlattı. Karaman, oyuncularına hücum ve savunmaya yönelik, "Topla çok oynamayın. Amacımız karşı alana hızlı geçmek. Rakip hareketlendiği anda onunla birlikte koşacağız. Yorulduğunuz anda ise doğru işler çıkarın. Doğru baskı top kazandırır" şeklinde uyarılarda bulundu.
Bordo mavililer, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

KASIMPAŞA MAÇI BİLETLERİ SATIŞA SUNULDU
Bu arada Trabzonspor'un Süper Lig'in 7'nci haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın biletleri satışa çıktı. 29 Eylül Cumartesi günü saat 16.00’da Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmanın bilet fiyatları şu şekilde: Kategori 6 (Kale Arkaları)​ 20 TL​​, Kategori 5 (Doğu 3) 30 TL, Kategori 4 (Doğu 2) ​35 TL, Kategori 3 (Doğu 1) 40 TL, Kategori 2 (Batı 2 ) 45 TL, Kategori 1 (Batı 1) 55 TL, VIP Silver 120 TL, VIP Gold 150 TL, Platinum A-C Blok 240 TL, Platinum B Blok 270 TL, Misafir Tribünü: 25 TL.

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