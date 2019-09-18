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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
18.09.2019 - 10:11, Son Güncelleme:

Trabzonspor’da hedef, Avrupa Ligi’ne 3 puanla başlamak! Rakip Getafe...

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Trabzonspor’da hedef, Avrupa Ligi’ne 3 puanla başlamak! Rakip Getafe...

UEFA Avrupa Ligi’nde C grubunda yer alan Trabzonspor, yarın deplasmanda Getafe ile oynayacağı karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak gruba 3 puanla başlamayı hedefliyor.

Sparta Prag ve AEK ile oynadığı eleme maçlarının ardından adını UEFA Avrupa Ligi’nde gruplara yazdırmayı başaran Trabzonspor, C grubundaki ilk maçında yarın deplasmanda İspanya temsilcisi Getafe ile karşı karşıya gelecek.

Bordo-mavililer bu maçı kazanarak gruplara 3 puanla başlamayı amaçlıyor. TSİ 19.55’te Coliseum Alfonso Perez Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmayı Slovenyalı hakem Matej Jug yönetecek.

KARAMAN’DAN TEK DEĞİŞİKLİK BEKLENİYOR

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, bu maçta Ekuban, Fernandes, Abdülkadir Ömür ile Yusuf Sarı’dan sakatlıkları nedeniyle faydalanamayacak. Ayrıca sakatlığının ardından takımla çalışmalara yeni başlayan Kamil Ahmet ile Onazi de maç kadrosunda yer almıyor.

Karaman’ın, Getafe karşısında ligde son oynanan Gençlerbirliği maçı 11’ine göre tek değişiklik yapması bekleniyor.

Deneyimli teknik adamın Gençlerbirliği mücadelesinde sakatlanan Fernandes’in yerine ilk 11’de Hüseyin’e forma vereceği öğrenildi.

Trabzonspor’un Getafe maçında muhtemel 11’i şu şekilde:

"Uğurcan- Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak- Mikel, Sosa, Abdulkadir Parmak- Avdijaj, Nwakaeme- Shörloth"

SAKAT: Abdülkadir Ömür, Yusuf, Ekuban, Fernandes

CEZALI: Yok

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Trabzonspor’da hedef, Avrupa Ligi’ne 3 puanla başlamak Rakip Getafe...

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