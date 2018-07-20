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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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Futbol
20.07.2018 - 09:16, Son GÃ¼ncelleme:

Trabzonspor'da hedef Ambrose

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Trabzonspor'da hedef Ambrose

Stoper arayÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼ren Bordo Mavililer'de son olarak gÃ¼ndeme Hibernian formasÄ± giyen Efe Ambrose girdi... 300 bin Euroâ€™luk bonservis bedeli bulunan NijeryalÄ± futbolcu iÃ§in teknik direktÃ¶r Ãœnal Karaman onay verirse giriÅŸimler baÅŸlayacak.

DÃ¶rt koldan stoper arayÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼ren Trabzonspor'un gÃ¼ndemine her gÃ¼n yeni bir isim giriyor. Bakary Kone, Majid Hosseini, Sitoe Mexer ve Papy Djilobodjiâ€™nin ardÄ±ndan FÄ±rtÄ±naâ€™ya menacerler tarafÄ±ndan Efe Ambrose Ã¶nerildi.

Ä°skoÃ§ya Ligi ekibi Hibernianâ€™da forma giyen NijeryalÄ± savunmacÄ± iÃ§in maliyet araÅŸtÄ±rmasÄ± yapan Bordo-Mavililer, 29 yaÅŸÄ±ndaki oyuncunun 300 bin Euroâ€™luk bonservis bedeli olduÄŸunu Ã¶ÄŸrendi. Karadeniz ekibi, tecrÃ¼beli futbolcuyla da ilk gÃ¶rÃ¼ÅŸmesini gerÃ§ekleÅŸtirdi.

GÃœÃ‡LÃœ VE TECRÃœBELÄ°Â

TÃ¼rkiyeâ€™ye gelmeye sÄ±cak bakan Ambrose, Trabzonlu yÃ¶neticilerden yÄ±llÄ±k 600 bin Euro talep etti. Bu rakamÄ± da uygun bulan Bordo-Mavili yetkililer, transferi deÄŸerlendirmeye aldÄ±.

FÄ±rtÄ±na, teknik direktÃ¶r Ãœnal Karamanâ€™Ä±n onay vermesi halinde birkaÃ§ gÃ¼n iÃ§erisinde Hibernian ile pazarlÄ±k masasÄ±na oturacak ve resmi adÄ±mlarÄ± atacak. Stoperde gÃ¼Ã§lÃ¼ ve tecrÃ¼beli bir ismi kadrosunda gÃ¶rmek isteyen Karamanâ€™Ä±n, Ambrose ismine onay vermesi bekleniyor. (Fanatik)

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