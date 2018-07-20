Trabzonspor'da hedef Ambrose
Stoper arayÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼ren Bordo Mavililer'de son olarak gÃ¼ndeme Hibernian formasÄ± giyen Efe Ambrose girdi... 300 bin Euroâ€™luk bonservis bedeli bulunan NijeryalÄ± futbolcu iÃ§in teknik direktÃ¶r Ãœnal Karaman onay verirse giriÅŸimler baÅŸlayacak.
DÃ¶rt koldan stoper arayÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼ren Trabzonspor'un gÃ¼ndemine her gÃ¼n yeni bir isim giriyor. Bakary Kone, Majid Hosseini, Sitoe Mexer ve Papy Djilobodjiâ€™nin ardÄ±ndan FÄ±rtÄ±naâ€™ya menacerler tarafÄ±ndan Efe Ambrose Ã¶nerildi.
Ä°skoÃ§ya Ligi ekibi Hibernianâ€™da forma giyen NijeryalÄ± savunmacÄ± iÃ§in maliyet araÅŸtÄ±rmasÄ± yapan Bordo-Mavililer, 29 yaÅŸÄ±ndaki oyuncunun 300 bin Euroâ€™luk bonservis bedeli olduÄŸunu Ã¶ÄŸrendi. Karadeniz ekibi, tecrÃ¼beli futbolcuyla da ilk gÃ¶rÃ¼ÅŸmesini gerÃ§ekleÅŸtirdi.
GÃœÃ‡LÃœ VE TECRÃœBELÄ°Â
TÃ¼rkiyeâ€™ye gelmeye sÄ±cak bakan Ambrose, Trabzonlu yÃ¶neticilerden yÄ±llÄ±k 600 bin Euro talep etti. Bu rakamÄ± da uygun bulan Bordo-Mavili yetkililer, transferi deÄŸerlendirmeye aldÄ±.
FÄ±rtÄ±na, teknik direktÃ¶r Ãœnal Karamanâ€™Ä±n onay vermesi halinde birkaÃ§ gÃ¼n iÃ§erisinde Hibernian ile pazarlÄ±k masasÄ±na oturacak ve resmi adÄ±mlarÄ± atacak. Stoperde gÃ¼Ã§lÃ¼ ve tecrÃ¼beli bir ismi kadrosunda gÃ¶rmek isteyen Karamanâ€™Ä±n, Ambrose ismine onay vermesi bekleniyor. (Fanatik)
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