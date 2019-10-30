Trabzonspor’da Göztepe maçı biletleri satışta
Trabzonsporun Süper Ligin 10uncu haftasında sahasında oynayacağı Göztepe maçının biletleri satışa sunuldu.
2 Kasım Cumartesi günü saat 17.30da Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumunda oynanacak karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle:
Batı Alt VIP Tribün 375 TL,
Batı Alt VIP Tribün 325 TL,
Batı Alt VIP Tribün 225 TL,
Batı Alt VIP Tribün 150 TL,
Kategori 1 - Batı Alt Tribün / Batı Üst Tribün 70 TL,
Kategori 2 - Doğu Alt Tribün / Doğu Üst Tribün 60 TL,
Kategori 3 - Doğu Alt Tribün / Doğu Üst Tribün 50 TL,
Kategori 4 - Doğu Alt Tribün / Doğu Üst Tribün 40 TL.
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