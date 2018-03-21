Trabzonspor'da golcü katkısı! Burak Yılmaz...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler Futbol HaberleriTrabzonspor'da golcü katkısı! Burak Yılmaz...
GeriFutbol Trabzonspor'da golcü katkısı! Burak Yılmaz...
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Futbol
AA
21.03.2018 - 11:11, Son Güncelleme:

Trabzonspor'da golcü katkısı! Burak Yılmaz...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Trabzonspor'da golcü katkısı! Burak Yılmaz...

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftası sonunda santrfor oyuncularından geçen sezona göre daha çok verim aldı.

Geçen sezon ligin 26. haftası sonunda bordo-mavili takım 28 gol kaydederken bu sezon aynı dönemde sadece santrfor oyuncuları Burak Yılmaz (20), Dame N'Doye (4) ve Hugo Rodallega (4) toplam 28 gol attı.

Karadeniz ekibi, 26 hafta sonunda santrfor oyuncuların verdiği katkıyla daha golcü bir kimlik ortaya koyarak geçen sezona göre aynı döneminden 17 gol daha fazla atıp 45 golü buldu.

Burak Yılmaz'ın katkısı büyük

Trabzonspor'a sezon başında Çin'in Beijing Guoan takımından geri dönen Burak Yılmaz, 26 hafta sonunda 20 lig maçında 1716 dakika görev yaparken rakip fileleri 20 kez havalandırdı. Burak, takımının en golcü ismi olurken gol krallığı yarışında da Galatasaraylı Bafetimbi Gomis'in ardından ikinci sırada yer aldı.
Burak Yılmaz'ın forma giydiği 20 karşılaşmada 10 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Karadeniz ekibi, 36 puan topladı.
Burak, ligde 86 dakikada bir gol atarken, forma giydiği 20 maçın 14'ünde rakip fileleri havalandırmayı başardı.

N'Doye ve Rodallega'dan 4'er gol

Trabzonspor'da Burak Yılmaz'ın yokluğunda forma şansı yakalayan Hugo Rodallega da 18 maçta 396 dakika görev yaptı, rakip fileleri 4 kez havalandırdı.
Senegalli futbolcu Dame N'Doye da 18 maçta 999 dakika sahada kalırken rakip filelere 4 gol göndererek takımına katkı sağladı.
Özellikle son haftalarda hücumda yaptığı katkıyla taraftarın tekrar beğenisini kazanan N'Doye'un gol attığı 4 maçı da bordo-mavililer, kazandı.

Geçen sezon 11 golde kalmışlardı

Trabzonspor'da geçen sezon Hyun-Jun Suk, Muhammet Demir, Dame N'Doye, Ramil Sheidaev ve Hugo Rodallega santrfor oyuncuları olarak görev yaparken 34 hafta boyunca 11 gol atmışlardı.
Muhammet Demir, Sheidaev ve Suk, gol kaydedemeden bordo-mavili takımdan ayrılırken, N'Doye 27 lig maçında 5, Hugo Rodallega da 15 maçta 6 gol kaydetmişti.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Türkiye İrlanda Milli maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?

Brezilya Milli Takımı çalışmalarını sürdürdü

Motor sporlarında yeni sezon başlıyor

Milli Takım kadrosu içerisinde sürpriz değişiklik! İşte 2018 Milli Takım kadrosu