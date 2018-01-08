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Trabzonspor'da Gökdeniz Karadeniz heyecanı!

Trabzonspor'un eski futbolcusu Gökdeniz Karadeniz'in instagram hesabından paylaştığı video bordo mavili taraftarları heyecanlandırdı.

Hürriyet Haber
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11 yıllık Trabzonspor macerasının ardından, 11 yıldır Rusya Ligi takımlarından Rubin Kazan'ın formasını giyen ve kaptanlığını yapan Gökdeniz Karadeniz, kendisine ait sosyal medya hesabından Trabzonspor forması giyerken attığı gollerin yer aldığı videoyu paylaştı.

Bu paylaşın takipçilerinden büyük beğeni alırken, bordo mavili taraftarlar bu paylaşımı tecrübeli futbolcunun Trabzonspor'a geri dönüş sinyali olarak algıladı. Bazı taraftarlar Gökdeniz'e 'Geliyor musun yoksa' diye mesaj atarken, bazıları 'geri dön çağrısında' bulundu. Çok sayıda taraftar ise paylaşımın altına 'Come to Trabzonspor' yazdı. (Skorer)

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