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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
09.11.2019 - 14:57, Son Güncelleme:

Trabzonspor’da gençlik fırtınası! U19'dan 5 futbolcu...

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Altyapısından yetiştirdiği genç futbolcularıyla lige renk katan ve Avrupa takımlarının da dikkatlerini üzerine çeken Trabzonspor’da üretim devam ediyor.

Sezon başında Yusuf Yazıcı’yı Fransız Lille kulübüne satarak büyük bir gelir elde eden Karadeniz temsilcisinde, Abdülkadir Ömür, Uğurcan Çakır ve Hüseyin Türkmen gibi yıldızların yanı sıra kaleci Arda Karabulut, sağ bek Serkan Asan, ofansif orta saha Kerem Baykuş ve hücumcular Muhammet Akpınar ile Koray Kılınç da bordo-mavili formayı uzun yıllar terletecek genç yetenekler olarak göze çarpıyor.

Süper Lig’de 24,1’lik yaş ortalamasıyla en genç kadroya sahip takım olan Trabzonspor, altyapıdan yetiştirdiği oyuncularla son yıllara damga vurmaya devam ediyor. Bordo-mavili ekipte teknik direktör Ünal Karaman, UEFA Avrupa Ligi C Grubu 4’üncü maçında Rus ekibi Krasnodar karşısında genç oyuncuları sahaya sürdü. Karaman, altyapıdan yetişen Abdurrahim Dursun, Serkan Asan ve Muhammet Akpınar’ı ilk kez bir resmi maçta görevlendirdi.

Trabzonspor, Alanyaspor karşısında ilk peşinde
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U19 TAKIMI’NDAN A TAKIM’A 5 OYUNCU

Krasnodar karşısında mücadele eden Abdurrahim Dursun, bu sezon hazırlık maçları dışında ilk kez bordo-mavili formayı terletti. 20 yaşındaki sol bek 14 kez de Genç Milli Takım’da forma giydi. Sağ bek pozisyonunda mücadele eden 20 yaşındaki Serkan Asan ise U19 Takımı’nda 8 maçta ter döktü. Muhammet Akpınar ise bu sezon U19 Takımı’nda çıktığı 9 maçta 4 kez fileleri sarstı. 17 yaşındaki forvet, 16 kez de Genç Milli Takım’da yer aldı.

Rus ekibi karşısında ilk resmi maç heyecanı yaşayan genç oyuncular dışında bordo-mavili ekipte U19 Takımı’nda mücadele eden Arda Akbulut, Koray Kılınç ve Kerem Baykuş da gelecek vadediyor. 7 kez U19 Takımı’nda kaleyi koruyan 18 yaşındaki file bekçisi Arda Akbulut, 26 kez de Genç Milli Takım için mücadele etti. Çıktığı 5 maçta 3 gol kaydeden santrfor 19 yaşındaki Koray Kılınç ise Süper Lig’de 3 maçta görev aldı. 10 numara pozisyonunda görev yapan 19 yaşındaki Kerem Baykuş da 8 maçta 3 gol kaydederken 1 kez de U18 Milli Takımı’nda forma giydi.

TRABZONSPOR’UN KALESİ EMİN ELLERDE

Trabzonspor’da gösterdiği performansla Avrupa takımlarının radarına giren Uğurcan Çakır’dan sonra da kale emin ellerde. Genç kaleci Arda Akbulut antrenmanlarda gösterdiği performansla şimdiden güven veriyor. Arda, geçen sezon özellikle Galatasaray deplasmanındaki oyunuyla beğeni toplamıştı. Trabzonspor 3-1’lik skorla mağlup olmasına rağmen Arda bu karşılaşmada iyi bir performans sergilemişti.

KEREM BAYKUŞ DA DİKKAT ÇEKİYOR

Oyun stili nedeniyle Yusuf Yazıcı ile kıyaslanan ve top tekniğiyle Trabzonspor altyapısının en çok göze çarpan oyuncuları arasında yer alan Kerem Baykuş’un özellikle devre arasından sonra bordo-mavili formayı daha çok sırtına geçirmesi bekleniyor. Genç yetenek U19 Takımı’yla 48 maçta 20 gol atma başarısı gösterdi.

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