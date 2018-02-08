Trabzonspor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları sürüyor!
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında 10 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmana, sakatlıkları bulunan Burak Yılmaz, Mustafa Akbaş, Esteban ile izinli olan Onazi katılmadı.
Bordo-mavili futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması ve tam sahada çift kale maç yaptı.
Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayıp Ankara'ya gidecek.
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