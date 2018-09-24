Trabzonspor'da genç yıldızlar "suskun"

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriTrabzonspor'da genç yıldızlar "suskun"
GeriFutbol Trabzonspor'da genç yıldızlar "suskun"
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
AA
24.09.2018 - 13:07, Son Güncelleme:

Trabzonspor'da genç yıldızlar "suskun"

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Trabzonspor'da genç yıldızlar "suskun"

Trabzonspor'da A takıma yükseldikten sonra gösterdikleri performansla milli takıma çağrılan Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür, bu sezona beklentilerin altında başladı.

Sezon başında Avrupa'dan transfer teklifleri alan Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür, Spor Toto Süper Lig'in ilk 6 haftasında takıma gol katkısı sağlayamadı.

Yusuf Yazıcı 10, Abdülkadir Ömür de 3 golle geçen sezon bordo-mavili takıma puanlar kazandırırken, iki oyuncu, bu sezon henüz 'siftah' yapamadı.

Geçen sezonu 55 puanla 5. sırada kapatan Karadeniz ekibi, iki futbolcunun gol attığı maçlarda 28 puan elde etmişti.

Yusuf, 16 gol kaydetti

Erdoğdu Anadolu Lisesi ile Guatemala'da 2015 yılında düzenlenen Okul Sporları Dünya Futbol Şampiyonası finalinde, Brezilya temsilcisini 2-1 yenerek şampiyonluk sevinci yaşadıktan sonra Trabzonspor altyapısından A takıma yükselen Yusuf Yazıcı, 3 sezonda rakip fileleri 16 kez havalandırmayı başardı.

Bordo-mavili futbolcu, ilk olarak Trabzonspor formasıyla 2015-2016 sezonunun 32. haftasında 6-0 galip geldikleri Çaykur Rizespor maçında 2 kez ağları sarstı.

2016-2017 sezonunda deplasmanda 2-1'lik Bursaspor, iç sahada ise 4-0'lık Gaziantepspor ve 2-0'lık Galatasaray galibiyetlerinde rakip filelere birer gol gönderen genç oyuncu, dış sahada 1-1 biten Adanaspor maçında da takımının tek golünü attı.

Yusuf Yazıcı, geçen sezon Trabzonspor'un Galatasaray'ı 2-1, Osmanlıspor'u 4-3, Bursaspor'u 1-0 ve 3-1, Kayserispor'u 4-0, Antalyaspor'u 2-1, Kardemir Karabükspor'u 3-0 yendiği, Osmanlıspor ile 3-3 berabere kaldığı maçlarda 1'er, 4-1 kazandığı Evkur Yeni Malatyaspor maçında 2 kez fileleri havalandırdı.

Geçen sezon 23 kez fileleri sarsan Burak Yılmaz'ın ardından ligde Trabzonspor'un en golcü ikinci ismi olan Yusuf Yazıcı'nın 3 sezonda gol attığı 13 maçta Trabzonspor, 11 galibiyet, 2 beraberlik alarak 35 puanı hanesine yazdırmıştı.

Kart görerek cezalı duruma düştü

Yusuf Yazıcı, bu sezon 6 karşılaşmada toplam 473 dakika görev yaparken son oynanan Göztepe maçında da gördüğü kartla cezalı duruma düştü.

Ligde 6 haftada 4 kez sarı kart gören futbolcu, 7. haftada Kasımpaşa ile yapılacak maçta forma giyemeyecek.

Abdülkadir de destek veremedi

Abdülkadir Ömür ise bu sezon ligde ilk 6 haftanın 5'inde forma giyerken, toplam 387 dakika sahada kaldı, takımına gol desteği veremedi.

Forma şansı bulmaya başladığı geçen sezon ligin 8. haftasında Karadeniz ekibinin 6-1 mağlup olduğu Akhisarspor maçında bordo-mavili formayla ligdeki ilk golünü kaydeden 19 yaşındaki futbolcu, Trabzonspor'un 23. haftada deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 2-1, 28. haftada ise Kayserispor'u 4-0 yendiği maçlarda birer kez fileleri havalandırarak 3 gol kaydetmişti.

Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Trabzonspor'da genç yıldızlar "suskun"

İlk 5 haftada 'Gol Beklentisi' karşılandı mı? Fenerbahçe ve Beşiktaş...

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın rakibi Avustralya

Özge Kırdar: "Kendimi 25-26 yaşında gibi hissediyorum"