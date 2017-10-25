Trabzonspor'da Galatasaray maçı öncesi Rodallega şoku

Trabzonspor, Çorum Belediyespor ile oynadığı mücadelede büyük bir şok daha yaşadı. Bordo-mavili ekipte Hugo Rodallega, karşılaşmanın 64. dakikasında 3-0 önde oldukları sırada, rakip ceza alanı içinde yaptığı müdahale nedeniyle doğrudan kırmızı kart gördü ve oyun dışında kaldı.
29 Ekim Pazar günü Galatasaray ile karşılaşacak olan Trabzonspor, Hugo Rodallega'dan da yoksun olacak.
BURAK YILMAZ DA YOK!
Trabzonspor'un bir diğer forveti Burak Yılmaz da, sakatlığı nedeniyle Galatasaray karşılaşmasında oynayamayacak. Bordo-mavili ekipte Galatasaray maçında forvette Dame N'Doye'nin forma giymesi bekleniyor. Trabzonspor'da Galatasaray maçında kimler yok?
*Burak Yılmaz forma giyemeyecek
*Emmanuel Mas kesin yok
*Hugo Rodallega kırmızı kart cezalısı
Malatyaspor maçında kırmızı görenler
*1 maçın üstünde alırsa Yusuf Yazıcı da yok
*Jose Sosa oynuyor, cezasını kupaca çekecek