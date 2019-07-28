Trabzonspor'da forvete iki dünya yıldızı!

Hugo Rodallega’nın ayrılığı sonrasında forvet bölgesini daha kaliteli bir golcü ile güçlendirmek ve gol yollarında alternatifi artırmak isteyen Karadeniz devinde Başkan Ahmet Ağaoğlu ve kurmayları, iki santrfor birden almak adına yoğun mesai harcıyor. Bu doğrultuda Başakşehir’den ayrılan Emmanuel Adebayor ile uzun süredir temas halinde olan Fırtına, Togolu golcü ile bonuslarla birlikte senelik 1.5 milyon Euro karşılığında el sıkıştı.

3 yıllık sözleşme

35 yaşındaki futbolcunun transferinde imza aşamasına gelen Bordo-Mavililer’in asıl hedefi ise Daniel Sturridge... Geçen sezon Liverpool’la Şampiyonlar Ligi’ni kazanan ve sözleşmesi sona eren İngiliz futbolcu ile temas kuruldu. Bordo-Mavili yönetimin, Ada ekibinde senede 4 milyon Euro kazanan ancak henüz Avrupa’dan bu rakama yakın bir teklif almayan 29 yaşındaki oyuncuya bonuslarla birlikte yıllık 2 milyon Euro’dan, 3 senelik sözleşme önerdiği öğrenildi.

İlk görüşmelerin olumlu geçtiği öğrenilirken, pazarlıkların da kıran kırana devam ettiği kaydedildi. Forvet transferini Avusturya kampına yetiştiremeyen yönetim, Sturridge ve Adebayor’u alarak hem camianın hem de teknik direktör Ünal Karaman’ın beklentilerini karşılamayı hedefliyor.

2 kez en büyük oldu!

Fırtına’nın gündemindeki Sturridge’in çok büyük bir kariyeri var. Manchester City, Chelsea ve Liverpool gibi İngiltere’nin en büyük takımlarında forma giyen 29 yaşındaki futbolcu, kariyerinde 2 kez Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı. İngiliz futbolcu, UEFA’nın en prestijli turnuvasını 2011’de Chelsea ile geçen sene de Liverpool ile kazandı. Öte yandan başarılı oyuncu, Chelsea ile 1 kez Premier Lig’de, 2 defa da İngiltere Kupası’nda mutlu sona ulaştı.