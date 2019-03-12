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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Fanatik
12.03.2019 - 15:47, Son Güncelleme:

Trabzonspor'da flaş Jose Sosa kararı

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Trabzonspor'da flaş Jose Sosa kararı

Trabzonspor'da yüksek maliyeti nedeniyle takımda kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyan Jose Sosa’nın geleceği netleşti...

Ahmet Ağaoğlu ve Ünal Karaman arasında gerçekleştirilen zirvede Sosa'nın gelecek sezon da takımda kalmasına karar verildi.

Yaşadığı maddi sıkıntılar nedeniyle hem sezon başında hem de devre arasında yüksek maliyetli futbolcular ile yollarını ayıran Trabzonspor’da Jose Sosa’nın geleceği merakla bekleniyordu.

Senede 3.3 milyon Euro (20.1 milyon TL) garanti ücret alan ve öze dönüş politikası kapsamında sezon sonunda takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Arjantinli yıldız gösterdiği performans sonrasında yönetimi ikiye bölmüştü. Ancak 33 yaşındaki futbolcunun kaptanlık pazubandını taktıktan sonra takımı iyice sahiplenmesi Bordo-Mavili yönetim ve teknik heyette oldukça iyi bir izlenim yarattı.

Fark yaratıyor

Geçtiğimiz günlerde Başkan Ahmet Ağaoğlu ve teknik direktör Ünal Karaman arasında gerçekleştirilen zirvede ise Sosa’nın geleceği masaya yatırıldı. Karaman, saha içerisinde sorumluluktan kaçmayan ve fark yaratan tecrübeli oyuncunun takımda kalması gerektiğini Ağaoğlu’na bildirdi.

2020 yılına kadar Karadeniz ekibi ile sözleşmesi bulunan Sosa’nın gelecek sezon da Bordo-Mavili formayı giymesi bekleniyor.

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Trabzonsporda flaş Jose Sosa kararı

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