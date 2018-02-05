Trabzonspor'da flaş gelişme... Olcay Şahan'a kötü haber!
Trabzonspor'da Olcay Şahan'ın koltuğu sallanıyor. Teknik direktör Rıza Çalımbay, takımın hücum hattına büyük katkı sağlayan Jose Sosa'yı, milli futbolcunun yerine düşünüyor.
Fenerbahçe karşılaşmasında 89 dakika sahada kalan Olcay Şahan, Jose Sosa’nın ilk 11’e girmesiyle birlikte teknik direktör Rıza Çalımbay’dan kesik yedi.
Sarı-Lacivertli savunmacılar karşısında pek varlık gösteremeyen 30 yaşındaki oyuncunun, Göztepe karşılaşmasına kulübede başlaması bekleniyor. Tecrübeli futbolcu, Rıza Çalımbay’ın tercih etmesi durumunda oyunun gidişatına göre ilerleyen dakikalarda oyuna girebilir. (Fanatik)
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