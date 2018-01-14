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Trabzonspor’da flaş gelişme! Burak Yılmaz...

Sakatlığı geçen golcü oyuncu, Antalya kampındaki son antrenmanın büyük bölümünde takımla çalıştı.

Hürriyet Haber
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Süper Lig’de sezonun ikinci yarısına hazırlanan Trabzonspor, Antalya kampındaki çalışmalarını tamamladı. Kamp yapılan otelin sahasında, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki antrenmana sakatlığı geçen golcü oyuncu Burak Yılmaz da katıldı.

Isınma hareketleri ve top kapma bölümünde takımla idman yapan Burak, çift kale maçta ise yer almadı ve yan sahada bireysel antrenör eşliğinde çalıştı.
İdmana, sakatlığı bulunan Okay Yokuşlu katılmadı. Okay’ın salonda çalıştığı belirtildi.

Öte yandan bordo-mavili takımın çalışmasına gelen iki küçük taraftar idmana neşe kattı. Antrenman devam ederken sahaya giren çocuklar kaleci Onur Kıvrak ve golcü oyuncu Burak Yılmaz ile fotoğraf çektirdi. (Fanatik)

Anadolu Kulüpleri

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