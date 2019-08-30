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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
30.08.2019 - 13:42, Son Güncelleme:

Trabzonspor’da Fenerbahçe maçı hazırlıkları başladı

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Trabzonspor’da Fenerbahçe maçı hazırlıkları başladı

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında dün AEK ile oynadığı maçın ardından bugün ara vermeden Süper Lig’in üçüncü haftasında oynayacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde saat 10.30’da gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular yenilenme antrenmanı yaptı.

ABDÜLKADİR ÖMÜR FENERBAHÇE MAÇINDA OLMAYABİLİR
AEK maçında oyuna devam edemeyen ve 44’üncü dakikada oyundan çıkan Abdülkadir Ömür’ün yanı sıra tedavileri devam eden Onazi ile Kamil Ahmet takımla çalışmalarda yer almadı. Dizinde ödem olduğu belirtilen Abdülkadir Ömür’ün Fenerbahçe maçında giymeme ihtimalinin bulunduğu, yapılacak son kontrollerin ardından da genç oyuncunun oynayıp oynamayacağının netleşeceği kaydedildi.

30 AĞUSTOS NEDENİYLE ANTRENMAN ÖNCESİ TÜRK BAYRAĞI İLE POZ
Bu arada teknik direktör Ünal Karaman ve oyuncular bu sabah yapılan antrenman öncesinde Türk Bayrağının etrafında birleşerek, hep birlikte 30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutladılar.

Yarın yapacağı antrenmanla Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamlayacak olan Trabzonspor, 14.30’da İstanbul’a hareket edecek.

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Trabzonspor’da Fenerbahçe maçı hazırlıkları başladı

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