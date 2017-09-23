Trabzonspor'da Fatih Terim bombası! Yanal'a büyük tepki...

Süper Ligde ilk 6 haftada 8 puan toplayabilen Trabzonspor'da teknik direktör eleştiri oklarının hedefindeki isim Ersun Yanal oldu. Karşılaşmada 3 stoperi Tomas Hubocan, Mustafa Akbaş ve Uğur Demirok'u kulübede tutup, Okay Yokuşlu'yu defansta görevlendiren Yanal, üst üste yaşanan defans hatalarının ardından eleştirilerin odağına geldi.
FATİH TERİM İDDİASI!
Yıldızlar karması kadrosuyla ligde basit puan kayıpları yaşayan bordo-mavililerde taraftarlar, Ersun Yanal'ı istifaya davet etti. Teknik direktör tartışmalarının arasında Trabzon yerel basınından gündemi sarsacak bir iddia ortaya atıldı. Karadeniz'in önde gelen gazetelerinden TAKA, Trabzon'da Ersun Yanal'ın yerine düşünülen isimin Fatih Terim olduğunu belirtti. Fatih Terim isminin öne çıkmasının ardından Trabzonsporlu taraftarlar adeta ikiye bölündü. Terim'e sıcak bakanlar kadar, tepki gösterenler de vardı. İşte sosyal medyadaki o yorumlar:
-İmparator Fatih Terim boşta . Tarihi bir sezon olabilir Trabzonspor için.
-Fatih Terim come to Trabzonspor ?
-Fatih Terim gelecekmiş Ersun Yanal'la her maç yenilirim daha iyi !
-Şampiyonluk istiyorsanız yeni yüzler, farklılıklar şart. Fatih terim göreve. Bırakın artık gruru. Taraftar şampiyonluk istiyor. (Fotomaç)