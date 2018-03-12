Trabzonspor’da Evkur Yeni Malatyaspor maçı biletleri satışa sunuldu
Trabzonspor’un Süper Lig’in 26’ncı haftasında Evkur Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın biletleri satışa çıktı.
18 Mart 2018 Pazar günü saat 16.00’da Medical Park Stadı’nda oynanacak karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle:
Kategori 6 (Kale Arkaları) 25 TL, Kategori 5 (Doğu 3) 40 TL, Kategori 4 (Doğu 2) 50 TL, Kategori 3 (Doğu 1) 60 TL, Kategori 2 (Batı 2 ) 70 TL, Kategori 1 (Batı 1) 90 TL, VIP Silver 250 TL, VIP Gold 300 TL, Platinum A-C Blok 400 TL, Platinum B Blok 425 TL, Misafir Tribünü: 30 TL.
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