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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Futbol
AA
27.09.2018 - 14:00, Son Güncelleme:

Trabzonspor'da Ertuğrul Doğan'dan projeler üzerine açıklama!

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Trabzonspor'da Ertuğrul Doğan'dan projeler üzerine açıklama!

Trabzonspor Kulübü Finanstan Sorumlu Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, bordo-mavili kulübün içinde bulunduğu zor durumdan çıkması için başta enerji ve gayrimenkul alanlarında olmak üzere projeler ürettiklerini ancak bu projelerin gerçekleşmesi için zamana ihtiyaç duyduklarını söyledi.

Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bordo-mavili futbolculara, bu ay sonuna kadar 30 milyon liralık ödeme yapmak zorunda olduklarını, bunun için de çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Bugüne kadar yaptıkları ödemelerin ortada olduğunu dile getiren Doğan, "Bu ay da oyunculara 30 milyon liralık bir ödeme yapmamız gerekiyor. Aralık ayına kadar da toplam 200 milyon liralık ödememiz var. Bu ödemelerin büyük çoğunluğu futbolcu alacakları ve bonservis taksitlerinden oluşuyor. Gece-gündüz bu ödemeleri yapmak için başkanımız, biz çalışıyoruz." dedi.

Doğan, Burak Yılmaz'ın Türkiye Futbol Federasyonuna başvurusunun ardından Slovak futbolcu Kucka'nın da alacakları için FIFA'ya gittiğini, bu sorunu çözmek için çalışmalar yürüttüklerini anlattı.

Ertuğrul Doğan, şunları kaydetti:

"Trabzonspor'un içinde bulunduğu zor durumdan çıkması için projeler üretmesi gerekiyor. Başta enerji ve gayrimenkul alanlarında olmak üzere projeler üretiyoruz. Ancak ülkenin ekonomik durumu da bunların gerçekleşmesinde önemli. Bu projeler, hemen 2-3 gün içerisinde olacak projeler değil. Özellikle kombine ve loca satışları konusunda iş adamlarımızın ve taraftarlarımızın da desteğine ihtiyacımız var. Trabzonspor'un içine düştüğü darboğazdan kurtarmak için bir kuruşun bile hesabını yapıyoruz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın."

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