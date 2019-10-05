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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
05.10.2019 - 13:35, Son Güncelleme:

Trabzonspor'da Ekuban ne zaman dönecek?

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Trabzonspor'da Ekuban ne zaman dönecek?

Geçirdiği sakatlığın ardından bir süredir sahalardan uzak kalan Ekuban'ın ne zaman döneceğine dair açıklama, Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu'dan geldi. Takımda sakatlıkları devam eden Yusuf ve Ekuban'ın durumunu ele alan Ahmet Ağaoğlu, milli ara sonrasını işaret etti. Peki, Ekuban ne zaman dönecek? İşte, Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven ve Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun açıklamaları

Rizespor maçı öncesinde basın mensupları ile bir araya gelen  Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Ekuban ve Yusuf'un durumuna değindi. Ağaoğlu, her iki futbolcunun sağlık durumu hakkında "Her maça aynı ciddiyetle hazırlanıyoruz. Ondan sonra milli ara var. İnşallah bu aradan sonra Yusuf ile Ekubanı kadromuzda görürüz." açıklamalarında bulundu.

TRABZONSPOR EKUBAN'IN SAĞLIK DURUMU HAKKINDA AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven, 16 Eylül tarihinde Caleb Ekuban’ın sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Açıklamada  Caleb Ekuban’ın başarılı bir ameliyat geçirdiğini belirten Güven, “Geçtiğimiz hafta antrenmanda ayağına aldığı darbe sonucu sakatlanan Caleb Ekuban bugün (16 Eylül) İtalya’da başarılı bir operasyon geçirmiş ve ayağındaki parçalı kırıkların tamamı yerine yerleştirilmiştir. Ameliyat sonrasında operasyonu gerçekleştiren doktorların verdiği bilgiye göre oyuncumuz 2 ay sonra sahalara dönecektir” bilgilerini aktarmıştı.

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