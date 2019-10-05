Trabzonspor'da Ekuban ne zaman dönecek?
Geçirdiği sakatlığın ardından bir süredir sahalardan uzak kalan Ekuban'ın ne zaman döneceğine dair açıklama, Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu'dan geldi. Takımda sakatlıkları devam eden Yusuf ve Ekuban'ın durumunu ele alan Ahmet Ağaoğlu, milli ara sonrasını işaret etti. Peki, Ekuban ne zaman dönecek? İşte, Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven ve Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun açıklamaları
Rizespor maçı öncesinde basın mensupları ile bir araya gelen Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Ekuban ve Yusuf'un durumuna değindi. Ağaoğlu, her iki futbolcunun sağlık durumu hakkında "Her maça aynı ciddiyetle hazırlanıyoruz. Ondan sonra milli ara var. İnşallah bu aradan sonra Yusuf ile Ekubanı kadromuzda görürüz." açıklamalarında bulundu.
TRABZONSPOR EKUBAN'IN SAĞLIK DURUMU HAKKINDA AÇIKLAMA YAPMIŞTI
Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven, 16 Eylül tarihinde Caleb Ekuban’ın sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Açıklamada Caleb Ekuban’ın başarılı bir ameliyat geçirdiğini belirten Güven, “Geçtiğimiz hafta antrenmanda ayağına aldığı darbe sonucu sakatlanan Caleb Ekuban bugün (16 Eylül) İtalya’da başarılı bir operasyon geçirmiş ve ayağındaki parçalı kırıkların tamamı yerine yerleştirilmiştir. Ameliyat sonrasında operasyonu gerçekleştiren doktorların verdiği bilgiye göre oyuncumuz 2 ay sonra sahalara dönecektir” bilgilerini aktarmıştı.
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