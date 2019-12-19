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Futbol
19.12.2019 - 09:24, Son Güncelleme:

Trabzonspor’da Donis Avdijaj yolcu

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Trabzonspor’da beklentilerin altında kalan Donis Avdijaj’ın devre arasında kiralık olarak gönderilmesine karar verildi.

Trabzonspor’da yönetimin sezon başında fırsat transferi olarak kadrosuna kattığı Donis Avdijaj, beklentilerin çok altında kaldı.

1+3 yıllık sözleşme yapılan Avdijaj, devre arasında başka bir kulübe kiralanacak. 23 yaşındaki Kosovalı kanat oyuncusunun gittiği takımda düzenli oynaması hedefleniyor.

Avdijaj gideceği yerde kendini gösterirse kalacak. Aksi takdirde sözleşmesindeki 3 yıllık opsiyon kullanılmayacak. (Fanatik)

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