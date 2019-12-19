Trabzonspor’da Donis Avdijaj yolcu
Trabzonspor’da beklentilerin altında kalan Donis Avdijaj’ın devre arasında kiralık olarak gönderilmesine karar verildi.
Trabzonspor’da yönetimin sezon başında fırsat transferi olarak kadrosuna kattığı Donis Avdijaj, beklentilerin çok altında kaldı.
1+3 yıllık sözleşme yapılan Avdijaj, devre arasında başka bir kulübe kiralanacak. 23 yaşındaki Kosovalı kanat oyuncusunun gittiği takımda düzenli oynaması hedefleniyor.
Avdijaj gideceği yerde kendini gösterirse kalacak. Aksi takdirde sözleşmesindeki 3 yıllık opsiyon kullanılmayacak. (Fanatik)
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