Trabzonspor'da devir teslim töreni

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriTrabzonspor'da devir teslim töreni
GeriFutbol Trabzonspor'da devir teslim töreni
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Futbol
AA
10.04.2018 - 15:59, Son Güncelleme:

Trabzonspor'da devir teslim töreni

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Trabzonspor'da devir teslim töreni

Yönetim kurulu üyesi Hacısalihoğlu:"Trabzonspor'da yapılan doğruların üzerine yeni doğrular katarak, onları geliştirerek Trabzonspor'umuzu bir yere getirmemiz lazım. Taş üstüne taş koyarak daha iyi günlere geliriz diye umuyoruz"

Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Hayrettin Hacısalihoğlu, "Trabzonspor'da yapılan doğruların üzerine yeni doğrular katarak, onları geliştirerek Trabzonspor'umuzu bir yere getirmemiz lazım. Taş üstüne taş koyarak daha iyi günlere geliriz diye umuyoruz." dedi.

Hafta sonunda yapılan genel kurulda göreve gelen yönetim kurulu için Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde divan başkanlık kurulu başkanı Ali Sürmen ve kongre divan başkanı İlhami Algan'ın da yer aldığı devir teslim töreni basına kapalı yapıldı.

Başkanlığa seçilen Ahmet Ağaoğlu ile eski başkan Muharrem Usta'nın yer almadığı törende, eski asbaşkan Ahmet Çubukçu görevi Hacısalihoğlu'na devretti.
Törenin ardından Hacısalihoğlu, eski yönetim kurulu üyelerinin yolcu edilmesinin sonrasında Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Hacısalihoğlu, Trabzonspor'da hafta sonunda kongre gerçekleştirildiğini belirterek, "Kongre divan başkanımız ilgililerine takdim etmek üzere kulübümüze geldiler. Kazanan yönetime mazbatalarını verdi. Bir önceki yönetimde bununla beraber devir teslim töreni yapmış olduk." değerlendirmesini yaptı.

Geçmiş yönetimin başkanı ile şimdiki yönetim başkanının Trabzon'da olmadıkları için yönetimler adına asbaşkanlar olarak bu töreni kulübün kurul başkanlarıyla gerçekleştirdiklerini ifade eden Hacısalihoğlu, şöyle devam etti:

"Trabzonspor, yeni bir döneme başlıyor. Bundan sonra Trabzonspor, bugünkü durumdan daha iyi duruma gelecek hamleleri yapmak mecburiyetindedir. Şartlar zordur ancak bu camianın tüm bireylerinin desteği, katkıları, ilgileriyle aşılabilir. Biz de bunu talep ediyoruz. Biz camia adına bu organizasyonu düzenlemeyi yapmak istiyoruz. Yardımcı olurlarsa, destek verirlerse inşallah aralıktaki kongreye çok daha iyi şeyler söyleyerek, çok daha iyi bir kulübü temsil ederek gelmeyi arzu ediyoruz. Trabzonspor'da yapılan doğruların üzerine yeni doğrular katarak onları geliştirerek Trabzonspor'umuzu bir yere getirmemiz lazım. Taş üstüne taş koyarak daha iyi günlere geliriz diye umuyoruz."

- Şenol Güneş konusu

Hacısalihoğlu, daha önce Trabzonspor'da birlikte çalıştıkları Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş için 'gün doğmadan neler doğar' şeklindeki açıklamasına da açıklık getirerek, şunları kaydetti:

"Şenol hocayı düşünüyor musunuz? dediler. Ben de Şenol hoca Beşiktaş'ın teknik direktörü bizim de burada görevini yürüten bir teknik direktörümüz var. Olur mu olmaz mı. Onu kimse bilemez. Gün doğmadan neler doğar' dedim. Bunu kimse bilemez. Yoksa ne bir anlaşmamız, kararımız, niyetimiz var. Görevde bir hoca varken görevi devam ettirirken sezon bitmemişken böyle bir şey yapmak etik değil, Trabzonspor'a yakışmaz."

Hacısalihoğlu, Burak Yılmaz, Sosa'nın da aralarında bulunduğu bazı oyuncuları eski kulüp başkanı Muharrem Usta'nın 15 milyon avroya başka kulüplere verme taahhüdü konusunda ise, "Bu konuşmaları duydum. Bakıp yönetimce değerlendirilecektir. İçeriğini bilmediğim bir konu hakkında yorum yapmak mümkün değil." ifadelerini kullandı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Son dakika: Bursaspor'da Le Guen ile yollar ayrılıyor

Rıdvan Dilmen'den çarpıcı yorum! 'Tudor'un takımı ile Fatih Terim'in takımı arasında bir fark görmedik'

Demba Ba'dan Toroğlu'na sert yanıt!

Atiba pazar alışverişinde! Görenler şaştı kaldı