Trabzonspor'da deprem! O da gidiyor...
Trabzonspor'da Okay Yokuşlu'nun ardından Yusuf Yazıcı da takımdan ayrılabilir.
Trabzonspor Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, Okay Yokuşlu’nun transferi konusunda İspanya’nın Celta Vigo Kulübü yetkililerinin kendilerini arayarak kulübün hesap numarasını istediğini söyledi.
Genç orta saha oyuncusu, İspanyol ekibiyle 4 yıllık anlaşma sağladı. Celta, 6 milyon euro ödeyerek Okay’ın bonservisini aldı. Edinilen bilgilere göre Yusuf Yazıcı’ya da yüksek bir teklif gelmesi halinde o da satılacak. Taban fiyat ise 30 milyon euro olarak belirlendi. (Akşam)
En popüler Dünya Kupası bahislerini incelemek için buraya tıklayın!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle