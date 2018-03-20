Trabzonspor'da deprem! Ayrılmak istiyorlar...
Trabzonspor, son iki maçını galibiyetle kapatıp bir ivme yakalasa da işin perde arkasında transferle ilgili çok farklı gelişmeler var.
Olağanüstü Genel Kurul'a sadece 9 gün kalmasına karşın ortaya henüz bir başkan adayı çıkmadı. Muharrem Usta'nın yeniden göreve talip olup olmayacağı belirsizliğini korurken sadece primlerle idare eden oyuncular, şimdiden kulüp bakmaya başladı. Bordo-Mavililerde Başta Burak Yılmaz, Jose Sosa'nın ayrılmayı kafasına koyduğu öğrenildi.
Öte yandan takımın genç yetenekleri Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı'nın da özellikle Avrupa takımlarından gelen teklifleri değerlendirmeye aldığı öne sürüldü.
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