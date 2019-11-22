Trabzonspor'da Daniel Sturridge şoku
Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da İngiliz futbolcu Daniel Sturridge maç kadrosuna alınmadı.
Bordo mavili takımın Ankaragücü kamp kadrosu şu isimlerden oluştu:
Erce Kardeşler, Arda Akbulut, Kağan Moradaoğlu, Majid Hosseini, Hüseyin Türkmen, Gaston Campi, Ivanildo Fernandes, Joao Pereira, Kamil Ahmet Çörekçi, Serkan Asan, Obi Mikel, Doğan Erdoğan, Jose Sosa, Ahmet Canbaz, Cafer Tosun, Donis Avdijaj, Yusuf Sarı, Anthony Nwakaeme, Fıratcan Üzüm, Alexander Sörloth, Koray Kılınç
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