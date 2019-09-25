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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
25.09.2019 - 09:57, Son Güncelleme:

Trabzonspor'da Daniel Sturridge keyifleri kaçırdı

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Trabzonspor'un transferinde yetkilendirdiği Personel ve Projeler Koordinatörü Sertaç Güven'in, uzun uğraşları sonrası bordo-mavili takıma transfer edilen İngiliz oyuncu Daneil Sturridge'in sağlık durumu camianın keyfini kaçırdı.

Trabzonspor taraftarının izlemek için büyük bir heyecanla beklediği İngiliz oyuncu Daniel Sturridge'nin sağlık durumu bordo-mavililerin keyfini kaçırdı.

Karadeniz ekibinin transferinde yetkilendirdiği Sertaç Güven'in uzun uğraşlar sonrası imza attırdığı İngiliz oyuncu, Trabzonspor'un Süper Lig'de ve UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı toplam 10 resmi maçta sadece 64 dakika forma giyebildi.

Süper Lig'de 20 dakika ve UEFA Avrupa Ligi'nde ise 44 dakikada sahada kalan oyuncunun fiziksel açıdan eksiklikleri ve hazır olmadığı görülürken, üst üste yaşadığı sakatlıklar ise camiada moralleri bozdu.

Sakatlıklar nedeniyle üst üste kayıplar yaşayan bordo-mavililer de kadro derinliği kaybolurken, büyük umutlarla transfer edilen Sturridge'nin sağlık durumuyla ilgili gelen haberler üzerine Teknik Direktör Ünal Karaman, kadro içerisinden yeni bir forvet oyuncusu kazanabilmenin hesaplarını yapıyor.

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Oynamayı çok arzu etmişti

UEFA Avrupa Ligi C Grubu ilk maçında İspanya'nın Getafe takımıyla oynanan müsabakada 44 dakika sahada kalan İngiliz oyuncu, Süper Lig'in 5. haftasında oynanan DG Sivasspor müsabakasında oynamayı çok arzu ettiğini ve ilk on birde başlamak için sabırsızlandığını sosyal medya hesabından duyurmuştu.Maçtan iki gün önce oyuncuya yapılan muayene ve çekilen MR sonucunda aşil tendonu ve FHL (Flexor Hallucis Longus) tendon kılıfında ödem tespit edildi.

Sivasspor karşılaşmasında riske edilmeyerek kamp kadrosundan çıkartılan oyuncunun Beşiktaş maçında sahada olma ihtimali ise düşük görünüyor.

Yönetimin şimdiye kadar yaptığı en maliyetli transfer

Göreve geldiği günden beri transferde titiz hareket ederek isabetli transferlerin yanı sıra yüksek maliyetli transfer dönemini kapatan yönetim kurulu garanti ücreti ve her yıl için 2 milyon Euro imza parasıyla birlikte yıllık 3 milyon 500 bin Euro alacak olan Daniel Sturridge transferiyle, görevde bulundukları süre zarfında en yüksek maliyetli transfere imza attı. Yaşanan sakatlıklar nedeniyle şansız bir dönemden geçen bordo-mavili kulüp şimdiye kadar İngiliz oyuncudan bekleneni alamadı.

İngiliz golcünün futbol kariyerinde yaşadığı sakatlıklar ve uzak kaldığı dönemler:

2019-20 Trabzonspor: antrenman eksikliği ve aşil tendon problemleri 23 gün, 8 maç
2017-18 West Bromwich: uyluk sakatlığı 55 gün, 8 maç
2017-18 Liverpool: Uyluk sakatlığı 51 gün, 11 maç
2017-18 Liverpool: Uyluk yaralanma 16 gün, 2 maç
2016-17 Liverpool: Hip yaralanma 4 gün, 1 maç
2016-17 Liverpool: kalça problemleri 27 gün, 3 maç
2016-17 Luiverpool: hasta 12 gün, 1 maç
2016-17 Liverpool: Buzağı yaralanma 25 gün, 5 maç
2016-17 Liverpool: Hip yaralanma 14 gün, 1 maç
2015-16 Liverpool: Uyluk yaralanma 41 gün, 10 maç
2015-16 Liverpool: Diz ödem 25 gün, 7 maç
2014-15 Liverpool: Hip yaralanma 167 gün, 16 maç
2014-15 Liverpool: Uyluk yaralanma 71 gün, 18 maç
2014-15 Liverpool: Uyluk gerginlik 28 gün, 6 maç
2013-14 Liverpool: Ayak bileği burkulması 36 gün, 8 maç
2013-14 Liverpool: Rehin diz bağ yırtığı 42 gün, 9 maç
2012-13 Liverpool: Kasık problemleri 8 gün, 1 maç
2012-13 Chelsea: Uyluk yaralanma 37 gün, 11 maç
2008-09 Manchester City: Virüs hastalığı 14 gün, 4 maç
2008-09 Manchester City: Ayak bileği yaralanmaları 28 gün, 6 maç

Trabzonsporda Daniel Sturridge keyifleri kaçırdı


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