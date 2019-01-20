Trabzonspor'da çifte şok! Pereira...
Trabzonspor - Başakşehir maçının ilk yarısında sakatlandan bordo-mavililerin futbolcusu Joao Pereira'nın sol ayağında kırık tespit edildi...
Başakşehir'e kendi evinde 4-2 yenilerek zirve yarışında yara alan Trabzonspor'a bir kötü haber de Joao Pereira'dan geldi. İlk yarının son bölümlerinde sakatlanan sağ bek oyuncusunun sol ayak tarak kemiğinde kırık tespit edildi.
Karadeniz temsilcisinde son olarak Onazi dizinden sakatlanarak sezonu kapatmıştı.
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Trabzonspor'un Medipol Başakşehir ile oynadığı maçta sakatlanarak oyundan çıkan Joao Pereira'nın 6 ile 8 hafta arasında sahalardan uzak kalacağı açıklandı.
Kulübün sağlık kurulu başkanı Yaşar Kibar Güven, Medipol Başakşehir maçında darbeye bağlı olarak sakatlanarak oyundan çıkan bordo mavili futbolcu Joao Pereira'nın sağlık durumuyla ilgili internet sitesi üzerinden açıklamalarda bulundu.
Oyuncunun sol ayak 3'üncü tarak kemiğinde kırık tespit edildiğini belirten Güven, "Pereira'nın oyundan çıkmasının ardından, önce soyunma odasında muayenesi yapıldı, ardından hastanede filmi çekildi ve darbeye bağlı sol ayak 3'üncü tarak kemiğinde kırık tespit edildi. Futbolcumuz 6-8 hafta arası sahalardan uzak kalacaktır" dedi.
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