Trabzonspor'da Burak yok, gol de yok!
Spor Toto Süper Lig’in 21.haftasında Trabzonspor deplasmanda Gençlerbirliği ile golsüz berabere kaldı. Bordo-mavili takımda Burak Yılmaz’ın yokluğu hissedildi.
Trabzonspor, Burak Yılmaz’ın Spor Toto Süper Lig’de forma giymediği son 3 maçtan 0-0’lık beraberlikle ayrıldı.
Öte yandan Trabzonspor’un Burak olmadan yendiği son takım 29 Ekim 2017 tarihinde oynanan ve bordo-mavililerin 2-1 kazandığı Galatasaray maçıydı.
Burak Yılmaz, bu sezon oynadığı 16 maçta 17 kez rakip ağları havalandırdı. Sakatlığı bulunan golcü isim, ilk 11’de 16 maç oynadı ve 1357 dakika sahada kaldı. (Ajansspor)
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