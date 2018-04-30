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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
30.04.2018 - 12:10, Son Güncelleme:

Trabzonspor'da Burak Yılmaz zirvesi! Ayrılık yakın...

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Trabzonspor'da Burak Yılmaz zirvesi! Ayrılık yakın...

Başkan Ahmet Ağaoğlu,Burak Yılmaz’ın ayrılık sinyalleri sonrasında düğmeye bastı. Ağaoğlu,senelik 17 milyon TL kazanan yıldız oyuncu ile bu hafta içerisinde görüşecek.Yurt dışına transfer olmaya sıcak bakmayan Burak,Trabzon ile anlaşamaması halinde rotayı Başakşehir ya da Beşiktaş'a çevirebilir.

Maddi anlamda oldukça sıkıntılı günler geçiren Trabzonspor’da, Burak Yılmaz krizi yaşanıyor... Geçtiğimiz haftalarda Muharrem Usta’dan başkanlık koltuğunu devralan Ahmet Ağaoğlu yaptığı açıklamada, “Maliyetli futbolcular ile ücretleri hakkında görüşeceğiz. Ortak noktada buluşamadığımız takdirde yollarımızı ayıracağız” demişti.

Konuyla ilgili olarak oyunculardan ilk açıklama ise Burak Yılmaz’dan geldi. Önceki gün oynanılan ve 2-1 kazanılan Antalya maçının ardından geleceği hakkında konuşan 32 yaşındaki futbolcu, “Şu anda teklifler aldığımı söyleyebilirim. Bazı şartlar bizim açımızdan yanlış yöne gidiyor. Yönetimle oturup görüşeceğiz, belki de gitmek daha doğru olur” ifadelerini kullanmıştı.

DEVLER DEVREDE
Golcü oyuncuyu kaybetmek istemeyen Trabzonspor’un patronu, bu açıklamalar sonrasında düğmeye bastı. Tecrübeli futbolcu ile bu hafta içerisinde görüşecek olan Ağaoğlu, senelik 3.5 milyon Euro (17 milyon TL) kazanan Burak’ı, daha az bir ücretle ikna etmeye çalışacak.

23 gollü yıldız oyuncunun geleceği ise bu toplantıdan çıkacak karara göre belli olacak. Şu anda yurt dışına transfer olmaya sıcak bakmayan Burak için Beşiktaş ve Başakşehir’in devrede olduğu belirtildi. Trabzon ile anlaşamaması halinde rotasını bu iki takıma çevirebilecek olan Burak’ın, Şenol Güneş faktörü nedeniyle Siyah- Beyazlılar’a daha sıcak baktığı öğrenildi. (Fanatik)

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