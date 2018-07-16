Trabzonspor'da Burak Yılmaz şoku!
Trabzonspor'un golcüsü Burak Yılmaz'ın ameliyat edileceği açıklandı.
Trabzonspor'dan son dakika Burak Yılmaz açıklaması geldi. Yapılan açıklamada Burak Yılmaz'ın ameliyat edilmesine karar verildiği bildirildi.
Trabzonspor'un yaptığı açıklama:
"Oyuncumuz Burak Yılmaz’ın takımımızın Slovenya kampında sol kasık fıtığında (inguinal herni) artan ağrıları sonrası İstanbul’da kontrolleri yapılmış ve ameliyatına karar verilmiştir."
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