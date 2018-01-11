Trabzonspor'da Burak Yılmaz müjdesi!

Bordo-mavili takımda Antalya kampının 3üncü günündeki antrenmanda çift kale maç sırasında sağ dizinden sakatlanan ve dizinde yırtık tespit edilen Burak Yılmaz, bireysel çalışmalara başladı. Önümüzdeki günlerde saha çalışmalarına da başlaması beklenen 32 yaşındaki deneyimli forvet oyuncusunun Süper Ligin 19uncu haftasında oynanacak Fenerbahçe maçına kadar hazır hale gelebileceği bildirilirken, Burak Yılmazın da bu karşılaşmada sahada yer almak istediği belirtildi.

Trabzonspor’un ligde oynadğı 17 maçın 14ünde forma giyen Burak Yılmaz, attığı 14 golle takımının ve ligin golcü isimlerinden olmayı başardı.

HÜSEYİN BEĞENİLDİ

Trabzonsporda altyapıdan A takım kadrosuna dahil edilen ve Antalya kamp kadrosunda da kendisine yer bulan genç oyuncu Hüseyin Türkmenin performansı, teknik heyet tarafından beğenildi. Teknik direktör Rıza Çalımbayın, genç stoper oyuncusunu takımda tutmayı planladığı kaydedildi.

ANTALYA KAMPINDA SONA DOĞRU

4 Ocakta Antalyada ikinci yarı hazırlıklarına başlayan Trabzonspor’da bir haftalık çalışmanın ardından futbolculara 1 gün izin verildi. Yarın saat 10.00da yapacağı antrenmanla yeniden çalışmalarına başlayacak olan bordo-mavililer, 14 Ocakta yapacağı son antrenmanın ardından Antalya kampını noktalayıp, Trabzona dönecek. Trabzonspor, 15 Ocakta kendi tesislerinde yapacağı çalışmalarla Ziraat Türkiye Kupası’nda Atiker Konyaspor ile oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarını tamamlayacak.