Trabzonspor'da bir sakatlık daha! Abdürrahim Dursun...
Sakatlıklarla boğuşan Trabzonspor'a Ankaragücü maçı öncesi bir kötü haber daha geldi.
Trabzonspor, dünkü antrenmanda sakatlanan Abdürrahim Dursun'un Ankaragücü maçı kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.
Bordo mavili ekipte sol bek Filip Novak'ın sakat olması nedeniyle Abdürrahim Dursun'un forma giymesi bekleniyordu...
Bu sakatlığın ardından Ankaragücü maçında Trabzonspor'da asıl mevkiisi sol bek olan oyuncu kalmadı.
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